Fenerbahçe transfer haberleri - Emre Mor için karar günü yarın

Fenerbahçe, Emre Mor için Borussia Dortmund'dan haber bekliyor. Alman ekibinin teknik direktörü Peter Bosz, yarın genç futbolcuyla ilgili önemli bir karar verecek.



Ntvspor'da yer alan habere göre, Uzakdoğu kampını tamamlayıp Almanya’ya dönen Borussia Dortmund'da ikinci kamp dönemi çarşamba günü başlayacak.



Teknik direktörü Peter Bosz, İsviçre'ye götüreceği oyuncuları açıklayacak. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Emre Mor'un durumu da böylece belli olacak.



Teknik direktör Bosz, Emre'nin kiralık olarak ayrılmasına onay verirse Fenerbahçe, milli futbolcu ile masaya oturacak. Ancak Almanya'dan gelen bilgiler Emre'nin Borussia Dortmund'un İsviçre kampına götürülme olasılığının yüksek olduğu yönünde...

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