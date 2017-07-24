Beşiktaş, Orkan Çınar'ı transfer etti! Orkan Çınar kimdir? Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Kulübü, Gaziantepsporlu futbolcu Orkan Çınar'ın transferini tamamladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak, "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Açıklamada, transferin detaylarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde ise Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar ile asbaşkan Umut Güner'in birlikte fotoğrafları paylaşıldı.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

Orkan Çınar, 22 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerinde ilk olarak 2010 yılında 13 yaşındayken Füchse Berlin takımında dikkatleri üzerine çekti.

2010-2011 sezonunda Borussia Berlin, 2011-2014 sezonları arasında Wolfsburg, 2014-2015 sezonunda SpVgg Greuther Fürth, 2015-2017 sezonlarında Gaziantepspor'da forma giydi.

Fürth'te A takımda forma giyen Orkan, hazırlık maçında ilk golünü attı ve 2014-2015 sezonunda ikinci takımda 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

2015 yılında Gaziantepspor'a kiralık olarak transfer oldu ve ardından da 2017-2018 sezonu öncesi Beşiktaş'a transfer olmak için ilk görüşmeler başladı. 24 Temmuz 2017 tarihinde Beşiktaş'a resmen transfer olduğu açıklandı.

Orkan Çınar kimdir?

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