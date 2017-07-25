Fatih Altaylı: "Dursun Özbek kaçamazsın! Hesap vereceksin"

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunduğu "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, spor gündemini değerlendirdi.

Bugün hayatını kaybeden, Milli Takım ve Eczacıbaşı'nın eski oyuncusu Hülya Erçin hakkında konuşan Fatih Altaylı "Türkiye'de kadın voleybolunun yükselmeye başladığı dönemin ilk starlarından biriydi. 'Star' diyebileceğimiz, Türk voleybolunu ayağa kaldıranlardan biriydi. Türk sporu Hülya'ya çok şey borçlu. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Efsane yüzücü Michael Phelps'in bir köpekbalığıyla yarıştığı videoyu yorumlayan Fatih Altaylı "Dünya nelerle uğraşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz. Onların gençleri neler yapıyor, bizim gençler neler yapıyor. Bizim gençler gidip sinagog basıyor. Ondan sonra 'Türk insanı neden mutsuz' deniliyor. Onun cevabı bu." dedi.

FATİH ALTAYLI: "ÇANAKKALE BOĞAZI'NI BİR KEZ GEÇTİM"

Fatih Altaylı, Samsun'da devam etmekte olan Deaflympics ve hafta sonu gerçekleşen Samsung Kıtalararası Yüzme Yarışını da değerlendirdi. Altaylı "Çanakkale Boğazı'nı bir kez geçtim, ama İstanbul Boğazı'nı hiç geçmedim. Kalabalık bir heyet halinde yüzmüştük. İstanbul Boğazı'nı geçmeye korkarım, çünkü daha yoğun bir trafik var. Çanakkale Boğazı'nı eğlencesine geçmiştik. İyi yüzerim ama yüzmekten nefret ederim. Benden hiçbir sporcu olmaz, çünkü sürekli bir yerimi sakatlıyorum." dedi.

Fatih Kuşçu'nun, son olarak Chris Froome'un kazandığı Fransa Bisiklet Turu'nda veya bisiklet sporunda dopingin mümkün olup olmadığını sorduğu Fatih Altaylı şunları söyledi "Milyon dolarların döndüğü sporların tamamında doping değilse bile dopingimsi şeyler olmaması mümkün değil. O düzeyde spor yaptığınız zaman, bana sorarsanız bu kaçınılmaz bir şey."

Fatih Altaylı, hafta içinde Östersunds'a elenen Galatasaray hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i eleştiren Fatih Altaylı "Dünyadaki bütün sorunlar çözülür, fakat Galatasaray'ın sorunu biraz zor çözülür. Galatasaray'ın sorununun ne olduğunu bir buçuk senedir söylemekten dilimde tüy bitti. Ama bugün 180 derece karar değişikliğiyle huzurlarınızdayım. Ben bir buçuk senedir 'Dursun Özbek istifa etmeli' en azından seçime gitmeli, yönetimini yenilemeli diyordum. Geçen haftaki maçtan bu yana söylediğim şu 'Dursun Özbek hiçbir yere kaçamaz, gittiği yere kadar kovalarım. Gittiği yere kadar kovalarım. Sen geldin, elinde Türkiye şampiyonu olmuş bir takım, bu takımın içine ettin. Bu transfer dönemine kadar 18 veya 19 futbolcu alındı. 60 milyon Euro bu futbolculara verildi. 60 milyon Euro sadece geçen senenin maliyeti. Peki bu senenin maliyeti ne? Gomis, 31 yaşında. Swansea'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeli, 3.3 milyon Euro maaş, artı bonservis bedeli verdiğin herife 2.5 milyon Euro imza parası... Bu adam 3 sene oynarsa Galatasaray'da ki oynamaz, onu da postalarlar bir yere. Senede 4 milyon 100 bin Euro Gomis'e vermişler, bonuslar hariç. Belhanda, 27 yaşında. Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis, 2 milyon bonus... Senelik 3 milyon 350... Maicon, 28 yaşında. 8 milyon artı 1 milyon bonservis... Senede 2.2 milyon Euro garanti para artı bonuslar. Şimdi bir de Mariano gelmiş, 31 yaşında. 4 milyon Euro Sevilla'ya, 2.2 milyon Euro kendisine senelik, bonuslar dahil değil. Feghouli deekleniyor oraya. O da 3 civarında... Bunların toplamı 96 milyon Euro ediyor.

Bir de Tudor efendiye bakıyorsun, 'Daha 5 oyuncu alacağız' diyor. Biri geldi, kaldı 4. Bir 30-40 da ona koy, 150 milyon Euro... Elinde ne var, 31 yaşında 2, 28 yaşında 2 futbolcu. Bunlardan muazzam dedikleri Belhanda, bedavaya yolladıkları ve üstüne para ödeyeceklerine emin olabilirsin, Sneijder'ın tek bacağı etmez. Ve bir köy takımına elenmiş Galatasaray... Böyle bir rezalet olabilir mi? O yüzden Dursun Özbek, Galatasaray'dan bugün itibarıyla kaçamaz. Çünkü bunun sonucu kaçmaktır. 'Dursun Özbek kaçamazsın, kaçtığın yere kadar kovalarım seni.' Bir Galatasaraylı olarak, bir genel kurul üyesi, bir Galatasaray taraftarı olarak kaçamazsın. Bu yediğin haltı temizleyeceksin. Temizleyemeyecek ya, en azından şu olacak. Galatasaray camiasında bir numaralı suçlu genel kurul ve divandır. Çıkıp konuşuyoruz, dinliyorlar. Bir şey deyin. Bir kısmı bana kızdı, bir kısmı da beni destekledi. Genç arkadaşlar imza topluyor, 1100 imzada takıldı kaldı. Geriye kalan 8000 kişi demek ki çok memnun! Memnunsanız bu haltı Dursun Özbek, Dursun Özbek'i destekleyen genel kurulda kim varsa hep beraber temizleyeceksiniz.

Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne de gidemedik, UEFA Avrupa Ligi'ne de gidemedik. Zarar kaç para? Minimum 20 milyon Euro. Çok iyimser konuşuyorum. Bu sene de gidemedik, bir 20 milyon Euro da bu seneden... Geçen sene ve bu sene Türkiye Ligi'ndeki başarısızlıktan dolayı, bir 25 milyon Euro da oradan kaybetti Galatasaray... Etti mi sana 65 milyon Euro! Geçen sene 60 milyon Euro yanlış transferlere, bu senede Galatasaray'ı rezil edecek transferlere 90 milyon... Toplam 230 milyon Euro zararı var Dursun Özbek ve onu destekleyen genel kurulun... Bu iyimser hesap!

Dursun Özbek kendi zamanında verdiği zararı, büyük Galatasaraylıların 50 yılda 60 yılda aldığı malları satarak ödüyor. Artı adamız gitti elimizden, artı adımız battı... Soytarıya döndürdü Galatasaray'ı! O yüzden gitmesin istiyorum ben. Çünkü Dursun Özbek bugün giderse genel kurulda da bazıları, medyada da bazıları 'Adam tam yapacaktı, devirdiler bunu' diyecekler. Devirmiyoruz kardeşim! Dibine kadar git! Zaten verebileceğin maksimum zararı verdin. Bundan sonra verebileceğin bir zarar kalmadı. Bu sene ligde 5. yapsa ne olur, 10. yapsa ne olur, küme düşürse ne olur! Ki olabilir bunların hepsi de... Sen bu bedeli ödeyeceksin! Ve senin Galatasaray'ın içine ettiğini kabak gibi herkes görecek. Herif bugün gitse 'Ağabey adam tam da toparlıyordu!' Ne toparlıyordu yahu! Kimi toparlıyordu! Neyi toparlayabilir bu adam! Hiçbir şeyi toparlayamaz! Sen rezil ol Galatasaray'dan ve öyle git ki bir daha sen veya senin gibi birileri gelip de Galatasaray'ı mahvedemesinler. Arkana da teneke bağlayalım ki giderken 'Bu herif Galatasaray'ı mahvetti' diye, bir daha da kimse gelip kendi adını meşhur etmek için Galatasaray'ı rezil edemesin. Düne kadar Dursun Özbek kimdi... Bir otelin bir odasında oturmuş, bugün kaç kişi yemeğe geldi, bugün kaç tane yatak sattık diyen bir adamdan, bugün Galatasaray'ın dev bütçelerini yöneten ve milyon dolarları sokağa atan bir adam. Sen kimsin kardeşim Galatasaray'ı bu hale getirecek! Ama Dursun Özbek sonuna kadar kalmalı ve öyle bir bedelini ödemeli ki kişilik ve kimlik olarak, bir daha bir Dursun Özbek gibi birisi çıkıp da 'Ben de Galatasaray'a başkan olurum' diyemesin... Bu işin bu kadar ucuz olmadığını, ve bu işi batırıp arkasına dönerek gitmenin mümkün olmadığını herkes görsün! Ayıp denen bir şey var...

Maicon'u gördük, Belhanda'yı da gördük! Hepsini de göreceğiz daha! Taraftar bağırdıkça 'Ver parayı! Transfer yap! Cenk bana adam al! 10 milyon Euro daha!' Böyle bir şey var mı! Sen yönetim olarak yaparsın bu işleri, teknik direktör ve sportif direktör futbolcu transfer etmez!

Galatasaray'ın alamadığı, Başakşehir'in aldığı Clichy 'Galatasaray'a 2 nedenle gelmedim. 1- De Jong bana uzak dur demişti. 2- Benle Galatasaray'dan kimse muhatap olmadı. Sportif direktör bir çocuk geldi.' diyor. Sen bir oyuncuyu böyle mi transfer edersin? Clichy, senin aldığın oyuncuların büyük bir bölümünden daha iyi oyuncu... Senin futbol şuben yok mu? Bari Mehmet Özbek gitseydi..." dedi.

FATİH ALTAYLI: "KOMBİNESİ DAĞITILMAYAN TARAFTARLAR ÖSTERSUNDS MAÇINA GİREMEDİ"

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Östersunds ile oynadığı rövanş maçıyla ilgili "Östersunds maçına gitmedim. Dursun Özbek başkan olduğu sürece, bundan sonra Galatasaray'dan loca almayacağımı burada söylemiştim. Ben para verip loca alacağım, maça gitme keyfimi öldüreceksin benim... 'Gidip de bu rezilliği mi göreceğim' diye almadım. Dursun Özbek ve benzerleri Galatasaray'a başkan olduğu sürece almam, zaten kimse de almaz. Alanlar da maça giremez. Östersunds maçı öncesi kombineleri dağıtamadıkları için taraftarları stada sokamamışlar. Maça 40 bin taraftar bekliyoruz diyorlar, helal olsun Dursun Özbek'e kızdıkları halde gittiler o maça ama stada giremediler. Çünkü yönetim bu insanların biletlerini vaktinde veremedi. Böyle bir şey var mı? Parasını ödemiş, kombine kartını almış, locasını almış ve sen yönetim olarak kombinelerini veremediğin için adamlar stada giremeyip tıpış tıpış evlerine geri döndüler. Sonra boş tribünlere oynadın, dolu olsaydı ne olurdu o ayrı!

2. maç konuşulacak fazla bir şey bırakmadı, ilk maç faciaydı. İkinci maç o facianın devamı. Östersunds gibi katı savunma yaparak oynayan, gücünü bilen bir takıma karşı ilk maç pozisyona girememişsen, ikinci maçta girebileceğin pozisyon sayısı 3'tür 4'tür, bunlardan da sana gereken 3 gol. Bu pozisyonları da buldu aslında Galatasaray... Böyle maçlarda iyi oyuncular lazım, mesela Belhanda'nın yerinde Sneijder olsaydı, uzaktan bir şut çekebilirdi, veya bir ara pasıyla Gomis'i buluşturabilirdi. Tur ilk maçta gitmişti zaten, 'Galatasaray bu turu geçemez' demiştim. Bunu söylerken Östersunds'un adını bile bilmiyordum... Galatasaraylı futbolcuların yüzü geçen seneden beri mutsuz, inançsız, keyifsiz, isteksiz... Bunları sağlamak yönetimlerin işidir." diye konuştu.

"DURSUN ÖZBEK, GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ DE MAHVETTİ"

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın ve Dursun Özbek hakkında da açıklamalar yaptı.

Altaylı "Hoca mühim ama çok mühim değil. Fatih Terim 1996-2000 arası dört kere şampiyon oldu, 1 UEFA Kupası aldı... Aynı Fatih Terim 2000'de gitti, 2002'de geri geldi. Ne yapabildi! Sıfır. Çünkü Özhan Canaydın dönemi kötü bir yönetimdi, Özhan Canaydın allah rahmet eylesin kötü bir başkandı. O da dostluk, kardeşlik, hırs bunları öldürdü. Bunlar öldü mü, kulüp ölür, takım ölür, takımdaşlık başka bir şeydir. Bu adam da aynı şeyleri yapıyor, bu zaten Özhan Canaydın'ın kötüsü. Özhan ağabey en azından camiayı bilir, biraz daha makuldü. Bu camiayı da bilmiyor. Özhan ağabey 30 senedir bu işin içindeydi, bu adamcağız zaten başkan seçildiğinde 6 aydır işin içindeydi. Daha da kötüye gider. Bu, yeni Dursun Özbek'leri de heveslendirir. Dursun Özbek başkan olduysa, Florya'daki herkesin, çaycı Vahit'in dahi Dursun Özbek'ten daha iyi başkan olacağını ben sana söyleyeyim. Ucuzladı, bedavaya indi iş. Daha kötüsü şu oldu, bu adam bütün bu cahilliğiyle Galatasaray'ın geleceğini de mahvetti. O yüzden diyorum 'Bir yere kaçmamalı' diye. Ha bugün gitmiş, ha 1 sene sonra gitmiş hiç farkı yok.

Kulübü batağa soktukça rakamı artırıyor. 3 milyar TL gelecekmiş. Gelirin %28'i Galatasaray'a kalacak. Galatasaray'a 3 milyar Lira kalması için bu projeden 10 kazanılması lazım. 175 bin metrekare inşaat izni aldı. 10 milyar Lira'yı 175 bine bölersen, 54 bin ediyor. Yani metrekaresi 54 bin Lira'ya daire satacaksın. Bu paraya Londra'nın merkezinde ev alırsın. Sen Riva'da bu fiyata ev mi satacaksın! Kimi kandırıyorsun...

Dursun Özbek 'Ben çalışıyorum' diyor. Galatasaray'a başkan oldun, çalışacaksın tabi. Ben mi çalışacağım! Ayrıca emredersen biz de çalışırdık Galatasaray için de şimdi şu an selam bile vermem de... Çalışmak bir şey mi! Boşuna çalışıyorsun, onu bil... Çalışmanın bir sonucu yok, cahilsin bilgisizsin, üstelik iyi niyetli misin ondan da emin değilim. Çünkü yalan söylüyorsun. 'Bu projeden 3 milyar Lira gelecek' demek doğruları söylememektir. Doğruları söylememek de benim lugatımda yalan söylemektir. Galatasaray başkanına 'Yalancı' diyemeyeceğim için de Dursun Özbek doğruları söylemiyor diyorum. Yönetime baktığım zaman hepsi dostum, hepsi şahane adamlardır. Ama Galatasaray'ı bilmezler, spor yönetiminden anlamazlar. Geçenlerde Wimbledon ve arkasından da Fransa Bisiklet Turu'nu seyrediyordum, o sırada eski bir Galatasaray başkanı beni aradı. Arkadan gelen seslerden anladığım kadarıyla o da Fransa Bisiklet Turu'nu seyrediyormuş. Sporu sevmek, sporun içinde olmak böyle bir şey. Acaba Dursun Özbek hayatında Fransa Bisiklet Turu'nu bir kere görmüş mü? Fransa Bisiklet Turu ne diye bir fikri var mı acaba? Yok... Sporu sevmiyorsan, bilmiyorsan, olacağı budur.

Ünal Aysal'da da sorun buydu... Biraz daha modern ve medeni olduğu için, o da Galatasaray'ı batırdı ama biraz daha şık bir şekilde batırdı." ifadelerini kullandı.

"TUDOR BİR ZAVALLI"

Sözlerine devam eden Fatih Altaylı şunları söyledi "Tudor bir zavallı. Belli ki perişan, o yüzden onu konuşmaya gerek yok. Hocalar yönetimlere göre kişner. Anlıyoruz ki Sneijder'ı yönetim yollamak istemiş. Sebep ne? 'Futbolculara dayalı sistem oluyor, o yüzden...' Sen adamsan futbolcuya dayalı sistem olamaz. Yıldızlar olacak ve sen o yıldızları idare edeceksin. Bu takımda kimler oynadı, Popescu, Hagi, Taffarel... Sende otorite yoksa, tabii ki futbolcu kontrolü ele alır. Ama sende otorite varsa futbolcu sana saygı duyar. Sana kimsenin saygısı yok, olamaz da..."

"Dursun Özbek, aynaya baktığında ayna bile sana saygı duymuyor, daha ne diyeyim... Adam olarak demiyorum, Galatasaray başkanı olarak diyorum. Ayna bile 'Bundan başkan mı olur' diyordur. Olmuyor, olmadığı açık. Sendeki zaafiyetten sonra Selçuk belki de oyuncuya dayalı sisteme uymayacak, seneye de onu mu satacaksın? Galatasaray'ın meselesi teknik direktör meselesi değil, yönetim meselesidir. Mourinho'yu getirsen ne olur, Conte'yi getirsen ne olur... Kimi getirirsen getir... Galatasaray bu yönetimle başarısız olur. Galatasaray'ın elenmesinin nedeni Tudor değildir, Tudor sonuçlardan biridir."

Fatih Altaylı, kendisi hakkındaki bir iddiaya ise şöyle yanıt verdi "Benim adımı zikrederek Galatasaraylı vatandaşın biri diyor ki 'Bunlar Özhan Canaydın'a destek verdiler zamanında, Fatih Terim'i getirmek istiyorlardı.' Bu arkadaş zaten parayı kim verirse onun yönünde konuştuğu için adını vermeye gerek duymuyorum ama şunu söyleyeyim, Özhan Canaydın Lucescu'yu kovmazdan önce biz Lucescu'yla 3 yıllık bir sözleşme ve sportif direktörlük konusunda onla beraber çalışacak biri için anlaşmaya varmıştık. Özhan Canaydın Lucescu'yu kovduktan sonra ben 3 ay Özhan Canaydın ile konuşmadım. Çünkü ben Galatasaray'ın geleceği için Lucescu'nun kalması gerektiğini düşünüyordum. Kocaeli maçında şampiyon olduk, Özhan ağabey ile aynı arabayla döndük İstanbul'a... 'Fatih Terim'i getiriyoruz' dediler, 'Bana eyvallah' dedim. Maliyeti ne oldu? Geldi, 6 ay içerisinde o zamanın parasıyla 40 milyon Dolar ve ödenmiş borçların tamamının alınması ve bu felaketin başlangıcı... O satılık şerefsize de bunları hatırlatayım dedim."

PROTESTOLARLA İLGİLİ...

Galatasaraylı taraftarların Östersunds faciası sonrası yönetimi protesto etmesine de değinen Fatih Altaylı "Taraftar senin müşterin, sen müşterine kaliteli bir ürün vermek zorundasın. Müşterinin seninle duygusal bir bağı da var, ve sen o bağı koparıyorsun. Galatasaray kongresi en değerli varlığı olan taraftarına, kusura bakmasınlar gönülden bağlı müşterisine böyle bir muamele yapabilir mi? Böyle bir hakkın yok... Galatasaray kongresinin ayıbı burada. " diye konuştu.

Fatih Altaylı yapılan transferler için de "Galatasaray Kulübü'nde hırsızlık olma ihtimali vardır, ama kulüpte tanıdığım pek çok kişi böyle bir şey yapmaz. Hata yapılır, ama transferde yolsuzluk olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Benim yöneticilik dönemimdeki bütçeler belli." dedi.

"OLCAN ADIN GİBİ SNEIJDER DA TAZMİNAT ALIRSA ŞAŞIRMAM"

Fatih Altaylı, sözleşmesi feshedilen Sneijder'ın da Olcan Adın gibi sarı-kırmızılılardan tazminat alabileceğini söyledi. Altaylı "Sneijder'la yapılmış bir sözleşme görmedim, bu sene bir takıma gitmedi evinde oturdu diyelim. Galatasaray'dan o parayı almayacak mı ? FIFA'ya UEFA'ya gidecek o paraları alacak. Sneijder'e bu sene 20 milyon'u tık diye öderler. Anlaşmayı görmedim. Olcan Adın'da konusunda da sözleşmesi karşılıklı feshedildi biliyorduk..." dedi.

"ÜMİT KARAN'A SORACAĞIM, BİLDİĞİ HIRSIZLIKLARI ANLATIRSA..."

Ümit Karan'ın, transferde Galatasaray'ın paralarının çalındığını iddia etmesi üzerine Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı "Ümit Karan bunu diyorsa, belki bir şey biliyordur. Ümit Karan'ı arayacağım, bildiği bir şey varsa anlatsın bana... Yazmaz ve anlatmazsam, hesabını da sormazsam en haysiyetsiz insan olayım. Yanlış transfer her zaman olur, ama Ümit Karan'ın söyledikleri doğru. Sneijder'ı pahalı diye satıyorsun, aldığın oyuncular onun yarı kalitesinde değil, ondan daha fazla para. Bu, en basit tabiriyle zeka özürlü olma durumudur.

"Benim yaptığım her türlü eleştiri, Dursun Özbek'in kendi kendini ve kulübü düşürmüş olduğu durumdan daha yumuşaktır. Yıllık 4 küsür milyon Euro'ya mal oluyor Gomis, yıllık 4 küsür milyon Euro'ya mal oluyor Belhanda, yıllık 3 küsür milyon Euro'ya mal oluyor Maicon, yıllık 3 küsür milyon Euro'ya mal oluyor Mariano... Son sözüm şu olsun: Eğer Galatasaray Spor Kulübü eğer doğru düzgün yönetilseydi, başında futbolcuların da saygı duyup inanacağı bir başkan ve yönetim olsaydı, Ne Bruma giderdi, ne Podolski giderdi, ne Sneijder yollanırdı ve Galatasaray bu turu güle oynaya geçmişti ve UEFA'dan ciddi bir gelir elde edecekti. Dursun Özbek bütün paraları sokağa attı, geliri sokağa attı bir de inanılmaz bir gider yaptı. Dursun Özbek'in Galatasaray'a maliyeti 2 sene içinde üst üste koyunca yaklaşık 210 milyon Euro'yu buluyor ve Galatasaray'ın malları da bu kadar paraya elden çıkarılıyor... Galatasaray'ı bitirdi! O yüzden diyorum, istifa etmemeli. Bundan sonra Galatasaray'ın kaybedeceği bir şey yok. Bugün istifa etse gelenin eli kolu bağlı, mallar gitmiş, UEFA'dan gitmişsin büyük paralarla kurulmuş berbat bir takım. Kaçamazsın Dursun Özbek, benden kaçamazsın!"

FATİH TERİM, GALATASARAY'A DÖNMELİ Mİ?

Fatih Kuşçu'nun, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya Fatih Altaylı "Koskoca Galatasaray'ın tek çaresi Fatih Terim olmuşsa eğer, hele hele bu Alaçatı rezaletinden sonra, ört ki ölem... Galatasaray'ın teknik direktörü bu saatten sonra Fatih Terim olmamalı, yazık olur. Bizim ilkelerimiz var, hayata karşı Galatasaray'ın bir duruşu olması lazım... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendi ilkeleri var, ben kendi ilkelerime Galatasaray'ı yakın gördüğüm için Galatasaraylı oldum. Bir spor adamı açısından utançtır. Ben diyelim ki eşimle sokakta yürürken, iki kişi abuk subuk bir şey yaptı, o anda bir kavga çıkabilir... O anlık bir şeydir... Burada öyle bir şey yok, ticari mesele var... Fatih'in damadı 'Baba ben gidip burayı basacağım' dese, 'Oğlum sen kimin damadısın' der insan. Diyelim ki oldu, basın toplantısında 'Yaptım yine yaparım' diyemezsin." yanıtını verdi.

MEHMET ÖZDİLEK'İN FATİH TERİM'İN YARDIMCISI OLMASI...

Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yeni yardımcısının Mehmet Özdilek olmasıyla ilgili de "Şifo Mehmet'i İsviçre maçından hatırlıyoruz. O maç, Türk futbolu açısından utançtır. 'Yaptım yine yaparım'ın devamıdır o." dedi.

"FİKRET ORMAN, DOĞRULARI YAPIYOR GÖRÜNÜYOR"

Beşiktaş'ın Çin'de hazırlık maçı yapmasıyla ilgili olarak Fatih Altaylı "Çin'de taraftar toplamak doğru bir yol. Beşiktaş doğru şeyler yapıyor. Beşiktaş'ın başkanı akıllı doğru işler yapıyor gibi geliyor bana. Yapılan işler genel olarak doğru ve mantıklı işlerdir. Galatasaray yönetimi olarak biz de Japonya'da yapmak istemiştik... Fikret Orman çok akıllı bir yönetim tarzı yürütüyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR BRUGGE'Ü GEÇER, FENERBAHÇE HAZIR DEĞİL AMA..."

Fatih Altaylı, Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle ilgili olarak da "Başakşehir Cengiz gitti, iyi oyuncular aldı. Ben olsam Sneijder'ı da alırdım ama belki pahalı gelmiştir, bilemiyorum. Başakşehir'in Brugge karşısında şanslı olduğunu söyledim, ama Avrupa futbolu bu belli de olmaz. Fenerbahçe benim açımdan biraz muamma, gördüğüm Fenerbahçe çok hazır bir takım değil, ama Sturm Graz hazır mıdır onu bilmiyorum. Başakşehir'in şansını daha yüksek görüyorum, ama futbol bu... Normal şartlarda Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi lazım, ikisi de turu geçerler diye umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.