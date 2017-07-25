Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor futbolcuları motive etmek için kolları sıvadı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds'a toplamda 3-1'lik skorla elenen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, bu hafta başlayacak kampı adeta rehabilitasyon merkezine çevirecek.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, yaşadığı şoktan kurtulmanın yollarını arıyor. Elenmenin ardından oldukça moralsiz olan futbolcularını lige hazırlamak için büyük çaba sarf eden teknik direktör Igor Tudor ise bu hafta gidilecek yurt dışı kampını fırsat olarak görüyor. Avusturya ya da İsviçre’ye gitmeyi planlayan Sarı-Kırmızılı takımın kampını adeta bir rehabilitasyon merkezine çevirmeyi planyan Hırvat teknik adamın, burada öğrencilerinin beynini yıkayarak yeniden güven aşılamanın yollarını arayacağı ifade edildi.

‘GEÇMİŞİ UNUTUN’

11 Ağustos’ta başlayacak olan lige daha 3 haftalık süre olması nedeniyle ikinci bir kamp çalışması yapma kararı alan Cimbom, 5 Ağustos gibi İstanbul’a dönecek. Şimdilik hazırlıklarına Florya’da devam eden Sarı-Kırmızılı takımı motive etmek için uğraşan Tudor’un ise, “Eleştirilere kulağınızı kapatın. Sezona yeni başlıyoruz. Tamamen lige odaklanıp şampiyon olarak her şeyi düzeltebiliriz. Sizlerden geçmişi unutmanızı istiyorum” diyerek oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştığı öğrenildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren G.Saray, dünü tek idmanla geçirdi. Teknik direktör İgor Tudor önderliğinde topa sahip olma çalışması gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde dar alanda maça dönüldü. İnterval koşularla tamamlanan çalışmanın ardından Hırvat teknik adam oyuncularına bir gün izin verdi.