Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı

Süper Lig kupasını müzesine götüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Konyaspor ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın başlangıç saati belli oldu. Peki, Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (SÜPER KUPA)

2016-2017 Turgay Şeren Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa maçında mücadele edecek. Beşiktaş - Konyaspor maçı 6 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil.

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Batı ve Kuzey tribünlerinde seyredebilecek olan Beşiktaş taraftarları, biletlerini "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satın alabilecek.



Doğu ve Güney tribünlerinden maçı izleyecek Atiker Konyaspor taraftarları ise "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesindeki biletler tükendikten sonra biletlerini Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki bilet gişeleri, Konya Kule Site AVM içerisindeki Konya Store ve Konya Kent Plaza AVM'de bulunan Konya Store'dan satın alabilecek.



Ayrıca bilet kalması durumunda Atiker Konyaspor taraftarı için Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda da bilet satışı yapılacak.



Futbolseverler, biletleri ancak TC Kimlik Numarası ile alabilecek. Bir kişi, kendisi dahil en fazla 4 bilet alabilirken, her bilet için de ayrı TC Kimlik Numarası ibraz edilmesi gerekiyor.



Maçın bilet fiyatları kale arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50, maraton tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için de 100 lira olarak belirlenmişti.

beşiktaş

konyaspor

Süper Kupa