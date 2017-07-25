Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor, adı transfer için Fenerbahçe'yle anılan Samuel Eto'o'yla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Kamerunlu yıldızın, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncelerinin olmadığını duyurdu.

Antalyaspor'un yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya’ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz.

Antalyaspor A.Ş."

SAMUEL ETO'O KİMDİR?

Tam adı: Samuel Eto'o Fils

Doğum tarihi: 10 Mar 1981

Doğum yeri: Douala / Kamerun

Yaş: 36

Boy: 1,80 m

Mevki: Forvet

Ayak: Çift ayaklı

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018

Oynadığı takımlar: Kadji Sports, Castilla, Real Madrid, Espanyol, Mallorca, Barcelona, Inter, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor

Son sezon performansı: 30 maç, 18 gol, 5 asist