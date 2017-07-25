Sevilla Kjaer'i transfer etmek istiyor

Sevilla, Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i trasnfer etmek istediklerini resmen açıkladı. Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Kjaer için bir anlaşma sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Simon Kjaer'in dışında da alternatifleri olduğunu vurgularken; "Simon Kjaer için bir anlaşma sağlama üzerine çalışıyoruz. Ondan önce de istediğimiz oyuncular var ve başka bir anlaşma da olabilir. Ancak daha fazla bunu konuşmak istemiyorum, çünkü görüşmelere zarar verebilir. Çok konuşmak, istediğimiz oyuncularda bizi zor duruma düşürebilir" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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