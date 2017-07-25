Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu transfer yasağıyla ilgili konuştu

Teknik direktör arayışını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, transfer yasağı cezasının teknik direktörlerin kafasında soru işaretine neden olduğunu söyledi.

Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör konusunda görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Transfer yasağı cezası, teknik direktörlerin kafasında soru işaretine neden oluyor. Eskişehirspor'a cesur hoca lazım. Cesur hoca kim varsa Eskişehirspor'da çalışacak. Transfer cezamız olabilir ancak elimizde birbirinden değerli 16-17 oyuncu var. Oyuncu kardeşlerimize inanan hoca, gelecek buraya. Birbirini tanıyan bir oyuncu kadromuz bulunuyor." diye konuştu.

"SOKAĞA ATACAK BİR KURUŞUMUZ DAHİ YOK"

Hesap verebilir bir yönetim olmayı hedeflediklerine değinen Özeçoğlu, kulüpteki zorlukların üstesinden geleceklerini inandıklarını vurguladı.

Özeçoğlu, Eskişehirspor'un bir kuruşunun dahi değerli olduğunun altını çizerek, "Sokağa atılacak bir kuruşumuz dahi yok. Bundan sonra da olmayacak. İyi bir takıma sahibiz. Geçen yıldan 4 oyuncu kaybettik. Ancak onların yerini dolduracak oyuncu kardeşlerimiz var." ifadelerini kullandı.

KOMBİNEDE SATIŞ HEDEFİ 30 BİN

Kombine kart satışında Türkiye'ye örnek olmak istediklerini vurgulayan Özeçoğlu, bu sezon 30 bin kombine satmayı hedef olarak belirlediklerini kaydetti.

Kombine fiyatlarında iyileştirme yaptıklarını ifade eden Özeçoğlu, "Bugün itibarıyla maraton tribününü 150 liradan, kale arkalarını 60 liradan, VIP tribününü 500 liradan satışa çıkartıyoruz. Bütün taraftarımızı kombine bilet almaya davet ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz elinden gelen fedakarlığı yaptı, sırada taraftarımız var. Taraftarımızın bu özveriyi göstereceğinden kimsenin şüphesi yok." diye görüş belirtti.

Özeçoğlu, futbolcu Semih Şentürk'ün yakın zamanda takıma katılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda, kulübün taraftardan sorumlu asbaşkanı Murat Yıldız, stattan sorumlu asbaşkanı Refik Karaçay ile altyapıdan sorumlu asbaşkanı Murat Gürsengil de hazır bulundu

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