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Fenerbahçe - Cagliari
FUTBOL

Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Cagliari ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

25 Temmuz 2017 Salı, 15:21:37 Güncelleme: 15:37:19

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçların ardından son hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari takımıyla yapacağı son hazırlık maçı ile temposunu bozmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, son hazırlık maçında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli değil.

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe ile İtalya Serie A takımlarından Cagliari arasında oynanacak özel maçın biletleri satışa çıktı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 30,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL
FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK: 180,00 TL
FENERIUM ALT C-G BLOK: 200,00 TL
FENERIUM ALT D-F BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 240,00 TL

STURM GRAZ, FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 95. RAKİBİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 95. rakibi olacak.

Avrupa kupalarında 43. sezonuna başlayacak sarı-lacivertli takım, bugüne dek 33 ülkeden 94 farklı ekiple mücadele etti.

İlk kez Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, en fazla onar defayla Hollanda ve İngiliz takımlarıyla eşleşti.

Sarı-lacivertliler, 9 kez Fransa, 8 kez İtalya, 7 defa da Macaristan takımlarıyla karşılaştı. Alman ve Portekiz takımlarıyla 6, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Romanya ekipleriyle beşer, Ukrayna temsilcileriyle 4, Yunanistan, İsviçre, Avusturya ile İsveç takımlarıyla da üçer kez eşleşen sarı-lacivertliler, Belçika, Polonya, Bulgaristan, İskoçya ve Yunanistan takımlarıyla ikişer kez, Faroe Adaları, Danimarka, Moldova, Sırbistan, Belarus, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey İrlanda, Lüksemburg, Arnavutluk, İsrail, Norveç ve Azerbaycan ekipleriyle ise birer defa rakip oldu.

Fenerbahçe, 1959'da başladığı Avrupa kupaları macerasında, en fazla İngilizlerin Arsenal, Macarların MTK Budapeşte ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarıyla eşleşti.

Arsenal'le UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve ön elemesinde 3 defa eşleşen Fenerbahçe, MTK ile Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. Sarı-lacivertliler Hollanda'nın ünlü kulübü PSV Eindhoven ile de Avrupa'nın bir numaralı kupasında 3 eşleşmede mücadele etti.

AVRUPA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin bugüne dek Avrupa kupalarında oynadığı 216 maçın sonuçları şöyle:

Sezon

Organizasyon

Tur

Ülke

Rakip

Sonuç

1959/60

Şampiyon Kulüpler Kupası

Eleme turu

Macaristan

Csepel

1-1, 3-2

1959/60

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. Tur

Fransa

OGC Nice

2-1, 1-2, 1-5

1961/62

Şampiyon Kulüpler Kupası

Son 16

Batı Almanya

Nürnberg

1-2, 0-1

1963/64

Kupa Galipleri Kupası

1. Tur

Romanya

Petrolul Ploieşti

4-1, 0-1

1963/64

Kupa Galipleri Kupası

Son 16

Kuzey İrlanda

Linfield

4-1, 0-2

1963/64

Kupa Galipleri Kupası

Çeyrek final

Macaristan

MTK

0-2, 3-1, 0-1

1964/65

Şampiyon Kulüpler Kupası

Eleme turu

Hollanda

DWS Amsterdam

1-3, 0-1

1965/66

Şampiyon Kulüpler Kupası

Eleme turu

Belçika

Anderlecht

0-0, 1-5

1968/69

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

İngiltere

Manchester City

0-0, 2-1

1968/69

Şampiyon Kulüpler Kupası

Son 16

Hollanda

Ajax

0-2, 0-2

1970/71

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

Doğu Almanya

FC Carl Zeiss Jena

0-4, 0-1

1971/72

UEFA Kupası

1.tur

Macaristan

Ferencvaros

1-1, 1-3

1972/73

UEFA Kupası

1. tur

Polonya

Ruch Chorzow

0-3, 1-0

1973/74

UEFA Kupası

1. tur

Romanya

FC Arges Pitesti

5-1, 1-1

1973/74

UEFA Kupası

2. tur

Fransa

OGC Nice

0-4, 2-0

1974/75

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

Lüksemburg

Jeunesse Esch

3-2, 2-0

1974/75

Şampiyon Kulüpler Kupası

Son 16

Polonya

Ruch Chorzow

1-2, 0-2

1975/76

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

Portekiz

Benfica

0-7, 1-0

1976/77

UEFA Kupası

1. tur

Macaristan

Fehervar

2-1, 0-4

1977/78

UEFA Kupası

1. tur

İngiltere

Aston Villa

0-4, 0-2

1978/79

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

Hollanda

PSV

2-1, 1-6

1979/80

Kupa Galipleri Kupası

1. tur

İngiltere

Arsenal

0-2, 0-0

1980/81

UEFA Kupası

1. tur

Bulgaristan

Beroe Stara Zagora

0-1, 1-2

1983/84

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

Çekoslovakya

Bohemians 1905 Praag

0-1, 0-4

1984/85

UEFA Kupası

1. tur

İtalya

Fiorentina

0-1, 0-2

1985/86

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

Fransa

Bordeaux

3-2, 0-0

1985/86

Şampiyon Kulüpler Kupası

Son 16

İsveç

Göteborg

0-4, 2-1

1989/90

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

Çekoslovakya

Sparta Prag

1-3, 1-2

1990/91

UEFA Kupası

1. tur

Portekiz

Vitoria Guimaraes

3-0, 3-2

1990/91

UEFA Kupası

2. tur

İtalya

Atalanta

0-1, 1-4

1992/93

UEFA Kupası

1. tur

Bulgaristan

Botev Plovdiv

3-1, 2-2

1992/93

UEFA Kupası

2. tur

Çek Cumhuriyeti

SK Sigma Olomouc

1-0, 1-7

1994/95

UEFA Kupası

Eleme turu

Azerbaycan

Turan

5-0, 2-0

1994/95

UEFA Kupası

1. tur

Fransa

Cannes

0-4, 1-5

1995/96

UEFA Kupası

Eleme turu

Arnavutluk

Partizani Tirana

2-0, 4-0

1995/96

UEFA Kupası

1. tur

İspanya

Real Betis

1-2, 0-2

1996/97

Şampiyonlar Ligi

Eleme turu

İsrail

Maccabi Tel Aviv FC

1-1, 1-0

1996/97

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Avusturya

Rapid Wien

1-1, 1-0

1996/97

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

İtalya

Juventus

0-1, 0-2

1996/97

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

İngiltere

Manchester United

0-2, 1-0

1997/98

UEFA Kupası

1. tur

Romanya

Steaua Bükreş

0-0, 1-2

1998/99

UEFA Kupası

Eleme turu

İsveç

Göteborg

1-2, 1-0

1998/99

UEFA Kupası

1. tur

İtalya

Parma

1-0, 1-3

1999/00

UEFA Kupası

1. tur

Macaristan

MTK

0-0, 0-2

2001/02

Şampiyonlar Ligi

Eleme turu

İskoçya

G. Rangers

0-0, 2-1

2001/02

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

İspanya

Barcelona

0-3, 0-1

2001/02

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Fransa

Olympique Lyon

0-1, 1-3

2001/02

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Almanya

Bayer Leverkusen

1-2, 1-2

2002/03

Şampiyonlar Ligi

Eleme turu

Hollanda

Feyenoord

0-1, 0-2

2002/03

UEFA Kupası

1. tur

İsveç

AIK Stockholm

3-3, 3-1

2002/03

UEFA Kupası

2. tur

Yunanistan

Panathinaikos

1-1, 1-4

2004/05

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Çek Cumhuriyeti

Sparta Prag

1-0, 1-0

2004/05

Şampiyonlar Ligi

Grup aşamsı

İngiltere

Manchester United

2-6, 3-0

2004/05

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Fransa

Olympique Lyon

1-3, 2-4

2004/05

UEFA Kupası

3. tur

İspanya

Real Zaragoza

0-1, 1-2

2005/06

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

İtalya

AC Milan

1-3, 0-4

2005/06

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Hollanda

PSV Eindhoven

3-0, 0-2

2005/06

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Almanya

Schalke 04

3-3, 0-2

2006/07

Şampiyonlar Ligi

Eleme turu

Faroe Adaları

B36 Torshavn

4-0, 5-0

2006/07

Şampiyonlar Ligi

Eleme turu

Ukrayna

Dynamo Kiev

1-3, 2-2

2006/07

UEFA Kupası

1. tur

Danimarka

Randers

2-1, 3-0

2006/07

UEFA Kupası

Grup aşaması

İngiltere

Newcastle United

0-1

2006/07

UEFA Kupası

Grup aşaması

İtalya

Palermo

3-0

2006/07

UEFA Kupası

Grup aşaması

İspanya

Celta Vigo

0-1

2006/07

UEFA Kupası

Grup aşaması

Almanya

Eintracht Frankfurt

2-2

2006/07

UEFA Kupası

3. tur

Hollanda

AZ Alkmaar

3-3, 2-2

2007/08

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

Belçika

Anderlecht

1-0, 2-0

2007/08

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

İtalya

Inter

1-0, 0-3

2007/08

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Rusya

CSKA Moskova

2-2, 3-1

2007/08

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Hollanda

PSV Eindhoven

0-0, 2-0

2007/08

Şampiyonlar Ligi

2. tur

İspanya

Sevilla

3-2, 2-3 (p.2-3)

2007/08

Şampiyonlar Ligi

Çeyrek final

İngiltere

Chelsea

2-1, 0-2

2008/09

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

Macaristan

MTK

2-0, 5-0

2008/09

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

Sırbistan

Partizan Belgrad

2-2, 2-1

2008/09

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Portekiz

Porto

1-3, 1-2

2008/09

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

Ukrayna

Dinamo Kiev

0-0, 0-1

2008/09

Şampiyonlar Ligi

Grup aşaması

İngiltere

Arsenal

2-5, 0-0

2009/10

UEFA Avrupa Ligi

Ön eleme

Macaristan

Honved

5-1, 1-1

2009/10

UEFA Avrupa Ligi

Ön eleme

İsviçre

Sion

2-0, 2-2

2009/10

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Hollanda

Twente

1-2, 1-0

2009/10

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Moldova

Sheriff

1-0, 1-0

2009/10

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Romanya

Steaua Bükreş

1-0, 3-1

2009/10

UEFA Avrupa Ligi

2. tur

Fransa

Lille

1-1, 1-2

2010/11

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

İsviçre

Young Boys

2-2, 0-1

2010/11

UEFA Avrupa Ligi

Ön eleme

Yunanistan

PAOK

0-1, 1-1

2012/13

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

Romanya

Vaslui

1-1, 4-1

2012/13

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

Rusya

Spartak Moskova

1-2, 1-1

2012/13

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Fransa

Olympique de Marseille

2-2, 1-0

2012/13

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Almanya

B.Mönchengladbach

4-2, 0-3

2012/13

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Kıbrıs Rum Kesimi

AEL Limassol

2-0, 1-0

2012/13

UEFA Avrupa Ligi

2. tur

Beyaz Rusya

BATE Borisov

1-0, 0-0

2012/13

UEFA Avrupa Ligi

3. tur

Çek Cumhuriyeti

Viktoria Plzen

1-1, 1-0

2012/13

UEFA Avrupa Ligi

Çeyrek final

İtalya

Lazio

2-0, 1-1

2012/13

UEFA Avrupa Ligi

Yarı final

Portekiz

Benfica

1-0, 1-3

2013/14

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

Avusturya

FC Salzburg

1-1, 3-1

2013/14

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

İngiltere

Arsenal

0-3, 0-2

2015/16

Şampiyonlar Ligi

Ön eleme

Ukrayna

Shaktar Donetsk

0-0, 0-3

2015/16

UEFA Avrupa Ligi

Play-off turu

Yunanistan

Atromitos

1-0, 3-0

2015/16

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Hollanda

Ajax

1-0, 0-0

2015/16

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

Norveç

Molde

1-3, 2-0

2015/16

UEFA Avrupa Ligi

Grup aşaması

İskoçya

Celtic

2-2, 1-1

2015/16

UEFA Avrupa Ligi

2. Tur

Rusya

Lokomotiv Moskova

2-0, 1-1

2015/16

UEFA Avrupa Ligi

Son 16 turu

Portekiz

Braga

1-0, 1-4
2016/17 UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme Fransa Monaco 2-1, 1-3
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Play-off turu İsviçre Grasshoppers 3-0, 2-0
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Ukranya Zorya 1-1, 2-0
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması İngiltere Manchester United 1-4, 2-1
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Hollanda Feyenoord 1-0, 1-0
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu Rusya Krasnodar 0-1, 1-1

Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Fenerbahçe alınmıştır.

TÜRK VE AVUSTURYA TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 30 kez mücadele etti.

Bu karşılaşmalarda Türk takımları 11 galibiyet alırken, 13 kez yenildi. İki ülke takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Türk takımlarının 36 golüne, Avusturya temsilcileri 49 kez fileleri havalandırarak cevap verdi.

Fenerbahçe, Avusturya takımlarıyla oynadığı 4 maçta yenilgi almazken, ikişer galibiyet ve beraberlik elde etti.

İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg karşısında ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı.

STURM GRAZ SADECE GALATASARAY'LA EŞLEŞTİ

Sturm Graz, tarihinde daha önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşti.

Avusturya temsilcisi 2000-2001'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2009-2010 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu.

Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.

Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.

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