UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçların ardından son hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari takımıyla yapacağı son hazırlık maçı ile temposunu bozmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, son hazırlık maçında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli değil.
FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI BİLET FİYATLARI
Fenerbahçe ile İtalya Serie A takımlarından Cagliari arasında oynanacak özel maçın biletleri satışa çıktı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 30,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL
FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK: 180,00 TL
FENERIUM ALT C-G BLOK: 200,00 TL
FENERIUM ALT D-F BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 240,00 TL
STURM GRAZ, FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 95. RAKİBİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 95. rakibi olacak.
Avrupa kupalarında 43. sezonuna başlayacak sarı-lacivertli takım, bugüne dek 33 ülkeden 94 farklı ekiple mücadele etti.
İlk kez Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, en fazla onar defayla Hollanda ve İngiliz takımlarıyla eşleşti.
Sarı-lacivertliler, 9 kez Fransa, 8 kez İtalya, 7 defa da Macaristan takımlarıyla karşılaştı. Alman ve Portekiz takımlarıyla 6, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Romanya ekipleriyle beşer, Ukrayna temsilcileriyle 4, Yunanistan, İsviçre, Avusturya ile İsveç takımlarıyla da üçer kez eşleşen sarı-lacivertliler, Belçika, Polonya, Bulgaristan, İskoçya ve Yunanistan takımlarıyla ikişer kez, Faroe Adaları, Danimarka, Moldova, Sırbistan, Belarus, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey İrlanda, Lüksemburg, Arnavutluk, İsrail, Norveç ve Azerbaycan ekipleriyle ise birer defa rakip oldu.
Fenerbahçe, 1959'da başladığı Avrupa kupaları macerasında, en fazla İngilizlerin Arsenal, Macarların MTK Budapeşte ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarıyla eşleşti.
Arsenal'le UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve ön elemesinde 3 defa eşleşen Fenerbahçe, MTK ile Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. Sarı-lacivertliler Hollanda'nın ünlü kulübü PSV Eindhoven ile de Avrupa'nın bir numaralı kupasında 3 eşleşmede mücadele etti.
AVRUPA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe'nin bugüne dek Avrupa kupalarında oynadığı 216 maçın sonuçları şöyle:
|
Sezon
|
Organizasyon
|
Tur
|
Ülke
|
Rakip
|
Sonuç
|
1959/60
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Eleme turu
|
Macaristan
|
Csepel
|
1-1, 3-2
|
1959/60
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. Tur
|
Fransa
|
OGC Nice
|
2-1, 1-2, 1-5
|
1961/62
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Son 16
|
Batı Almanya
|
Nürnberg
|
1-2, 0-1
|
1963/64
|
Kupa Galipleri Kupası
|
1. Tur
|
Romanya
|
Petrolul Ploieşti
|
4-1, 0-1
|
1963/64
|
Kupa Galipleri Kupası
|
Son 16
|
Kuzey İrlanda
|
Linfield
|
4-1, 0-2
|
1963/64
|
Kupa Galipleri Kupası
|
Çeyrek final
|
Macaristan
|
MTK
|
0-2, 3-1, 0-1
|
1964/65
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Eleme turu
|
Hollanda
|
DWS Amsterdam
|
1-3, 0-1
|
1965/66
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Eleme turu
|
Belçika
|
Anderlecht
|
0-0, 1-5
|
1968/69
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
İngiltere
|
Manchester City
|
0-0, 2-1
|
1968/69
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Son 16
|
Hollanda
|
Ajax
|
0-2, 0-2
|
1970/71
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
Doğu Almanya
|
FC Carl Zeiss Jena
|
0-4, 0-1
|
1971/72
|
UEFA Kupası
|
1.tur
|
Macaristan
|
Ferencvaros
|
1-1, 1-3
|
1972/73
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Polonya
|
Ruch Chorzow
|
0-3, 1-0
|
1973/74
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Romanya
|
FC Arges Pitesti
|
5-1, 1-1
|
1973/74
|
UEFA Kupası
|
2. tur
|
Fransa
|
OGC Nice
|
0-4, 2-0
|
1974/75
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
Lüksemburg
|
Jeunesse Esch
|
3-2, 2-0
|
1974/75
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Son 16
|
Polonya
|
Ruch Chorzow
|
1-2, 0-2
|
1975/76
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
Portekiz
|
Benfica
|
0-7, 1-0
|
1976/77
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Macaristan
|
Fehervar
|
2-1, 0-4
|
1977/78
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
İngiltere
|
Aston Villa
|
0-4, 0-2
|
1978/79
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
Hollanda
|
PSV
|
2-1, 1-6
|
1979/80
|
Kupa Galipleri Kupası
|
1. tur
|
İngiltere
|
Arsenal
|
0-2, 0-0
|
1980/81
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Bulgaristan
|
Beroe Stara Zagora
|
0-1, 1-2
|
1983/84
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
Çekoslovakya
|
Bohemians 1905 Praag
|
0-1, 0-4
|
1984/85
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
İtalya
|
Fiorentina
|
0-1, 0-2
|
1985/86
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
Fransa
|
Bordeaux
|
3-2, 0-0
|
1985/86
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Son 16
|
İsveç
|
Göteborg
|
0-4, 2-1
|
1989/90
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
1. tur
|
Çekoslovakya
|
Sparta Prag
|
1-3, 1-2
|
1990/91
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Portekiz
|
Vitoria Guimaraes
|
3-0, 3-2
|
1990/91
|
UEFA Kupası
|
2. tur
|
İtalya
|
Atalanta
|
0-1, 1-4
|
1992/93
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Bulgaristan
|
Botev Plovdiv
|
3-1, 2-2
|
1992/93
|
UEFA Kupası
|
2. tur
|
Çek Cumhuriyeti
|
SK Sigma Olomouc
|
1-0, 1-7
|
1994/95
|
UEFA Kupası
|
Eleme turu
|
Azerbaycan
|
Turan
|
5-0, 2-0
|
1994/95
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Fransa
|
Cannes
|
0-4, 1-5
|
1995/96
|
UEFA Kupası
|
Eleme turu
|
Arnavutluk
|
Partizani Tirana
|
2-0, 4-0
|
1995/96
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
İspanya
|
Real Betis
|
1-2, 0-2
|
1996/97
|
Şampiyonlar Ligi
|
Eleme turu
|
İsrail
|
Maccabi Tel Aviv FC
|
1-1, 1-0
|
1996/97
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Avusturya
|
Rapid Wien
|
1-1, 1-0
|
1996/97
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
İtalya
|
Juventus
|
0-1, 0-2
|
1996/97
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
İngiltere
|
Manchester United
|
0-2, 1-0
|
1997/98
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Romanya
|
Steaua Bükreş
|
0-0, 1-2
|
1998/99
|
UEFA Kupası
|
Eleme turu
|
İsveç
|
Göteborg
|
1-2, 1-0
|
1998/99
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
İtalya
|
Parma
|
1-0, 1-3
|
1999/00
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Macaristan
|
MTK
|
0-0, 0-2
|
2001/02
|
Şampiyonlar Ligi
|
Eleme turu
|
İskoçya
|
G. Rangers
|
0-0, 2-1
|
2001/02
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
İspanya
|
Barcelona
|
0-3, 0-1
|
2001/02
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Fransa
|
Olympique Lyon
|
0-1, 1-3
|
2001/02
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Almanya
|
Bayer Leverkusen
|
1-2, 1-2
|
2002/03
|
Şampiyonlar Ligi
|
Eleme turu
|
Hollanda
|
Feyenoord
|
0-1, 0-2
|
2002/03
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
İsveç
|
AIK Stockholm
|
3-3, 3-1
|
2002/03
|
UEFA Kupası
|
2. tur
|
Yunanistan
|
Panathinaikos
|
1-1, 1-4
|
2004/05
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Çek Cumhuriyeti
|
Sparta Prag
|
1-0, 1-0
|
2004/05
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşamsı
|
İngiltere
|
Manchester United
|
2-6, 3-0
|
2004/05
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Fransa
|
Olympique Lyon
|
1-3, 2-4
|
2004/05
|
UEFA Kupası
|
3. tur
|
İspanya
|
Real Zaragoza
|
0-1, 1-2
|
2005/06
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
İtalya
|
AC Milan
|
1-3, 0-4
|
2005/06
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Hollanda
|
PSV Eindhoven
|
3-0, 0-2
|
2005/06
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Almanya
|
Schalke 04
|
3-3, 0-2
|
2006/07
|
Şampiyonlar Ligi
|
Eleme turu
|
Faroe Adaları
|
B36 Torshavn
|
4-0, 5-0
|
2006/07
|
Şampiyonlar Ligi
|
Eleme turu
|
Ukrayna
|
Dynamo Kiev
|
1-3, 2-2
|
2006/07
|
UEFA Kupası
|
1. tur
|
Danimarka
|
Randers
|
2-1, 3-0
|
2006/07
|
UEFA Kupası
|
Grup aşaması
|
İngiltere
|
Newcastle United
|
0-1
|
2006/07
|
UEFA Kupası
|
Grup aşaması
|
İtalya
|
Palermo
|
3-0
|
2006/07
|
UEFA Kupası
|
Grup aşaması
|
İspanya
|
Celta Vigo
|
0-1
|
2006/07
|
UEFA Kupası
|
Grup aşaması
|
Almanya
|
Eintracht Frankfurt
|
2-2
|
2006/07
|
UEFA Kupası
|
3. tur
|
Hollanda
|
AZ Alkmaar
|
3-3, 2-2
|
2007/08
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
Belçika
|
Anderlecht
|
1-0, 2-0
|
2007/08
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
İtalya
|
Inter
|
1-0, 0-3
|
2007/08
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Rusya
|
CSKA Moskova
|
2-2, 3-1
|
2007/08
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Hollanda
|
PSV Eindhoven
|
0-0, 2-0
|
2007/08
|
Şampiyonlar Ligi
|
2. tur
|
İspanya
|
Sevilla
|
3-2, 2-3 (p.2-3)
|
2007/08
|
Şampiyonlar Ligi
|
Çeyrek final
|
İngiltere
|
Chelsea
|
2-1, 0-2
|
2008/09
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
Macaristan
|
MTK
|
2-0, 5-0
|
2008/09
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
Sırbistan
|
Partizan Belgrad
|
2-2, 2-1
|
2008/09
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Portekiz
|
Porto
|
1-3, 1-2
|
2008/09
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
Ukrayna
|
Dinamo Kiev
|
0-0, 0-1
|
2008/09
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup aşaması
|
İngiltere
|
Arsenal
|
2-5, 0-0
|
2009/10
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Ön eleme
|
Macaristan
|
Honved
|
5-1, 1-1
|
2009/10
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Ön eleme
|
İsviçre
|
Sion
|
2-0, 2-2
|
2009/10
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Hollanda
|
Twente
|
1-2, 1-0
|
2009/10
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Moldova
|
Sheriff
|
1-0, 1-0
|
2009/10
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Romanya
|
Steaua Bükreş
|
1-0, 3-1
|
2009/10
|
UEFA Avrupa Ligi
|
2. tur
|
Fransa
|
Lille
|
1-1, 1-2
|
2010/11
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
İsviçre
|
Young Boys
|
2-2, 0-1
|
2010/11
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Ön eleme
|
Yunanistan
|
PAOK
|
0-1, 1-1
|
2012/13
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
Romanya
|
Vaslui
|
1-1, 4-1
|
2012/13
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
Rusya
|
Spartak Moskova
|
1-2, 1-1
|
2012/13
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Fransa
|
Olympique de Marseille
|
2-2, 1-0
|
2012/13
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Almanya
|
B.Mönchengladbach
|
4-2, 0-3
|
2012/13
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Kıbrıs Rum Kesimi
|
AEL Limassol
|
2-0, 1-0
|
2012/13
|
UEFA Avrupa Ligi
|
2. tur
|
Beyaz Rusya
|
BATE Borisov
|
1-0, 0-0
|
2012/13
|
UEFA Avrupa Ligi
|
3. tur
|
Çek Cumhuriyeti
|
Viktoria Plzen
|
1-1, 1-0
|
2012/13
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Çeyrek final
|
İtalya
|
Lazio
|
2-0, 1-1
|
2012/13
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Yarı final
|
Portekiz
|
Benfica
|
1-0, 1-3
|
2013/14
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
Avusturya
|
FC Salzburg
|
1-1, 3-1
|
2013/14
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
İngiltere
|
Arsenal
|
0-3, 0-2
|
2015/16
|
Şampiyonlar Ligi
|
Ön eleme
|
Ukrayna
|
Shaktar Donetsk
|
0-0, 0-3
|
2015/16
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Play-off turu
|
Yunanistan
|
Atromitos
|
1-0, 3-0
|
2015/16
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Hollanda
|
Ajax
|
1-0, 0-0
|
2015/16
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
Norveç
|
Molde
|
1-3, 2-0
|
2015/16
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Grup aşaması
|
İskoçya
|
Celtic
|
2-2, 1-1
|
2015/16
|
UEFA Avrupa Ligi
|
2. Tur
|
Rusya
|
Lokomotiv Moskova
|
2-0, 1-1
|
2015/16
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Son 16 turu
|
Portekiz
|
Braga
|
1-0, 1-4
|2016/17
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Ön eleme
|Fransa
|Monaco
|2-1, 1-3
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Play-off turu
|İsviçre
|Grasshoppers
|3-0, 2-0
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Grup aşaması
|Ukranya
|Zorya
|1-1, 2-0
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Grup aşaması
|İngiltere
|Manchester United
|1-4, 2-1
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Grup aşaması
|Hollanda
|Feyenoord
|1-0, 1-0
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 32 turu
|Rusya
|Krasnodar
|0-1, 1-1
Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Fenerbahçe alınmıştır.
TÜRK VE AVUSTURYA TAKIMLARININ MAÇLARI
Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 30 kez mücadele etti.
Bu karşılaşmalarda Türk takımları 11 galibiyet alırken, 13 kez yenildi. İki ülke takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Türk takımlarının 36 golüne, Avusturya temsilcileri 49 kez fileleri havalandırarak cevap verdi.
Fenerbahçe, Avusturya takımlarıyla oynadığı 4 maçta yenilgi almazken, ikişer galibiyet ve beraberlik elde etti.
İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg karşısında ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı.
STURM GRAZ SADECE GALATASARAY'LA EŞLEŞTİ
Sturm Graz, tarihinde daha önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşti.
Avusturya temsilcisi 2000-2001'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2009-2010 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu.
Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.
Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.
- fenerbahçe
- Cagliari
- hazırlık maçı