UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçların ardından son hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari takımıyla yapacağı son hazırlık maçı ile temposunu bozmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, son hazırlık maçında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli değil.

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe ile İtalya Serie A takımlarından Cagliari arasında oynanacak özel maçın biletleri satışa çıktı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 30,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL

FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK: 180,00 TL

FENERIUM ALT C-G BLOK: 200,00 TL

FENERIUM ALT D-F BLOK: 230,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 240,00 TL

STURM GRAZ, FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 95. RAKİBİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 95. rakibi olacak.

Avrupa kupalarında 43. sezonuna başlayacak sarı-lacivertli takım, bugüne dek 33 ülkeden 94 farklı ekiple mücadele etti.

İlk kez Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, en fazla onar defayla Hollanda ve İngiliz takımlarıyla eşleşti.

Sarı-lacivertliler, 9 kez Fransa, 8 kez İtalya, 7 defa da Macaristan takımlarıyla karşılaştı. Alman ve Portekiz takımlarıyla 6, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Romanya ekipleriyle beşer, Ukrayna temsilcileriyle 4, Yunanistan, İsviçre, Avusturya ile İsveç takımlarıyla da üçer kez eşleşen sarı-lacivertliler, Belçika, Polonya, Bulgaristan, İskoçya ve Yunanistan takımlarıyla ikişer kez, Faroe Adaları, Danimarka, Moldova, Sırbistan, Belarus, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey İrlanda, Lüksemburg, Arnavutluk, İsrail, Norveç ve Azerbaycan ekipleriyle ise birer defa rakip oldu.

Fenerbahçe, 1959'da başladığı Avrupa kupaları macerasında, en fazla İngilizlerin Arsenal, Macarların MTK Budapeşte ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarıyla eşleşti.

Arsenal'le UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve ön elemesinde 3 defa eşleşen Fenerbahçe, MTK ile Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. Sarı-lacivertliler Hollanda'nın ünlü kulübü PSV Eindhoven ile de Avrupa'nın bir numaralı kupasında 3 eşleşmede mücadele etti.

AVRUPA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin bugüne dek Avrupa kupalarında oynadığı 216 maçın sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Ülke Rakip Sonuç 1959/60 Şampiyon Kulüpler Kupası Eleme turu Macaristan Csepel 1-1, 3-2 1959/60 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur Fransa OGC Nice 2-1, 1-2, 1-5 1961/62 Şampiyon Kulüpler Kupası Son 16 Batı Almanya Nürnberg 1-2, 0-1 1963/64 Kupa Galipleri Kupası 1. Tur Romanya Petrolul Ploieşti 4-1, 0-1 1963/64 Kupa Galipleri Kupası Son 16 Kuzey İrlanda Linfield 4-1, 0-2 1963/64 Kupa Galipleri Kupası Çeyrek final Macaristan MTK 0-2, 3-1, 0-1 1964/65 Şampiyon Kulüpler Kupası Eleme turu Hollanda DWS Amsterdam 1-3, 0-1 1965/66 Şampiyon Kulüpler Kupası Eleme turu Belçika Anderlecht 0-0, 1-5 1968/69 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur İngiltere Manchester City 0-0, 2-1 1968/69 Şampiyon Kulüpler Kupası Son 16 Hollanda Ajax 0-2, 0-2 1970/71 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur Doğu Almanya FC Carl Zeiss Jena 0-4, 0-1 1971/72 UEFA Kupası 1.tur Macaristan Ferencvaros 1-1, 1-3 1972/73 UEFA Kupası 1. tur Polonya Ruch Chorzow 0-3, 1-0 1973/74 UEFA Kupası 1. tur Romanya FC Arges Pitesti 5-1, 1-1 1973/74 UEFA Kupası 2. tur Fransa OGC Nice 0-4, 2-0 1974/75 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur Lüksemburg Jeunesse Esch 3-2, 2-0 1974/75 Şampiyon Kulüpler Kupası Son 16 Polonya Ruch Chorzow 1-2, 0-2 1975/76 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur Portekiz Benfica 0-7, 1-0 1976/77 UEFA Kupası 1. tur Macaristan Fehervar 2-1, 0-4 1977/78 UEFA Kupası 1. tur İngiltere Aston Villa 0-4, 0-2 1978/79 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur Hollanda PSV 2-1, 1-6 1979/80 Kupa Galipleri Kupası 1. tur İngiltere Arsenal 0-2, 0-0 1980/81 UEFA Kupası 1. tur Bulgaristan Beroe Stara Zagora 0-1, 1-2 1983/84 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur Çekoslovakya Bohemians 1905 Praag 0-1, 0-4 1984/85 UEFA Kupası 1. tur İtalya Fiorentina 0-1, 0-2 1985/86 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur Fransa Bordeaux 3-2, 0-0 1985/86 Şampiyon Kulüpler Kupası Son 16 İsveç Göteborg 0-4, 2-1 1989/90 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur Çekoslovakya Sparta Prag 1-3, 1-2 1990/91 UEFA Kupası 1. tur Portekiz Vitoria Guimaraes 3-0, 3-2 1990/91 UEFA Kupası 2. tur İtalya Atalanta 0-1, 1-4 1992/93 UEFA Kupası 1. tur Bulgaristan Botev Plovdiv 3-1, 2-2 1992/93 UEFA Kupası 2. tur Çek Cumhuriyeti SK Sigma Olomouc 1-0, 1-7 1994/95 UEFA Kupası Eleme turu Azerbaycan Turan 5-0, 2-0 1994/95 UEFA Kupası 1. tur Fransa Cannes 0-4, 1-5 1995/96 UEFA Kupası Eleme turu Arnavutluk Partizani Tirana 2-0, 4-0 1995/96 UEFA Kupası 1. tur İspanya Real Betis 1-2, 0-2 1996/97 Şampiyonlar Ligi Eleme turu İsrail Maccabi Tel Aviv FC 1-1, 1-0 1996/97 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Avusturya Rapid Wien 1-1, 1-0 1996/97 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması İtalya Juventus 0-1, 0-2 1996/97 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması İngiltere Manchester United 0-2, 1-0 1997/98 UEFA Kupası 1. tur Romanya Steaua Bükreş 0-0, 1-2 1998/99 UEFA Kupası Eleme turu İsveç Göteborg 1-2, 1-0 1998/99 UEFA Kupası 1. tur İtalya Parma 1-0, 1-3 1999/00 UEFA Kupası 1. tur Macaristan MTK 0-0, 0-2 2001/02 Şampiyonlar Ligi Eleme turu İskoçya G. Rangers 0-0, 2-1 2001/02 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması İspanya Barcelona 0-3, 0-1 2001/02 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Fransa Olympique Lyon 0-1, 1-3 2001/02 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Almanya Bayer Leverkusen 1-2, 1-2 2002/03 Şampiyonlar Ligi Eleme turu Hollanda Feyenoord 0-1, 0-2 2002/03 UEFA Kupası 1. tur İsveç AIK Stockholm 3-3, 3-1 2002/03 UEFA Kupası 2. tur Yunanistan Panathinaikos 1-1, 1-4 2004/05 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Çek Cumhuriyeti Sparta Prag 1-0, 1-0 2004/05 Şampiyonlar Ligi Grup aşamsı İngiltere Manchester United 2-6, 3-0 2004/05 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Fransa Olympique Lyon 1-3, 2-4 2004/05 UEFA Kupası 3. tur İspanya Real Zaragoza 0-1, 1-2 2005/06 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması İtalya AC Milan 1-3, 0-4 2005/06 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Hollanda PSV Eindhoven 3-0, 0-2 2005/06 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Almanya Schalke 04 3-3, 0-2 2006/07 Şampiyonlar Ligi Eleme turu Faroe Adaları B36 Torshavn 4-0, 5-0 2006/07 Şampiyonlar Ligi Eleme turu Ukrayna Dynamo Kiev 1-3, 2-2 2006/07 UEFA Kupası 1. tur Danimarka Randers 2-1, 3-0 2006/07 UEFA Kupası Grup aşaması İngiltere Newcastle United 0-1 2006/07 UEFA Kupası Grup aşaması İtalya Palermo 3-0 2006/07 UEFA Kupası Grup aşaması İspanya Celta Vigo 0-1 2006/07 UEFA Kupası Grup aşaması Almanya Eintracht Frankfurt 2-2 2006/07 UEFA Kupası 3. tur Hollanda AZ Alkmaar 3-3, 2-2 2007/08 Şampiyonlar Ligi Ön eleme Belçika Anderlecht 1-0, 2-0 2007/08 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması İtalya Inter 1-0, 0-3 2007/08 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Rusya CSKA Moskova 2-2, 3-1 2007/08 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Hollanda PSV Eindhoven 0-0, 2-0 2007/08 Şampiyonlar Ligi 2. tur İspanya Sevilla 3-2, 2-3 (p.2-3) 2007/08 Şampiyonlar Ligi Çeyrek final İngiltere Chelsea 2-1, 0-2 2008/09 Şampiyonlar Ligi Ön eleme Macaristan MTK 2-0, 5-0 2008/09 Şampiyonlar Ligi Ön eleme Sırbistan Partizan Belgrad 2-2, 2-1 2008/09 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Portekiz Porto 1-3, 1-2 2008/09 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması Ukrayna Dinamo Kiev 0-0, 0-1 2008/09 Şampiyonlar Ligi Grup aşaması İngiltere Arsenal 2-5, 0-0 2009/10 UEFA Avrupa Ligi Ön eleme Macaristan Honved 5-1, 1-1 2009/10 UEFA Avrupa Ligi Ön eleme İsviçre Sion 2-0, 2-2 2009/10 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Hollanda Twente 1-2, 1-0 2009/10 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Moldova Sheriff 1-0, 1-0 2009/10 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Romanya Steaua Bükreş 1-0, 3-1 2009/10 UEFA Avrupa Ligi 2. tur Fransa Lille 1-1, 1-2 2010/11 Şampiyonlar Ligi Ön eleme İsviçre Young Boys 2-2, 0-1 2010/11 UEFA Avrupa Ligi Ön eleme Yunanistan PAOK 0-1, 1-1 2012/13 Şampiyonlar Ligi Ön eleme Romanya Vaslui 1-1, 4-1 2012/13 Şampiyonlar Ligi Ön eleme Rusya Spartak Moskova 1-2, 1-1 2012/13 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Fransa Olympique de Marseille 2-2, 1-0 2012/13 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Almanya B.Mönchengladbach 4-2, 0-3 2012/13 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Kıbrıs Rum Kesimi AEL Limassol 2-0, 1-0 2012/13 UEFA Avrupa Ligi 2. tur Beyaz Rusya BATE Borisov 1-0, 0-0 2012/13 UEFA Avrupa Ligi 3. tur Çek Cumhuriyeti Viktoria Plzen 1-1, 1-0 2012/13 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final İtalya Lazio 2-0, 1-1 2012/13 UEFA Avrupa Ligi Yarı final Portekiz Benfica 1-0, 1-3 2013/14 Şampiyonlar Ligi Ön eleme Avusturya FC Salzburg 1-1, 3-1 2013/14 Şampiyonlar Ligi Ön eleme İngiltere Arsenal 0-3, 0-2 2015/16 Şampiyonlar Ligi Ön eleme Ukrayna Shaktar Donetsk 0-0, 0-3 2015/16 UEFA Avrupa Ligi Play-off turu Yunanistan Atromitos 1-0, 3-0 2015/16 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Hollanda Ajax 1-0, 0-0 2015/16 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Norveç Molde 1-3, 2-0 2015/16 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması İskoçya Celtic 2-2, 1-1 2015/16 UEFA Avrupa Ligi 2. Tur Rusya Lokomotiv Moskova 2-0, 1-1 2015/16 UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu Portekiz Braga 1-0, 1-4 2016/17 UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme Fransa Monaco 2-1, 1-3 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Play-off turu İsviçre Grasshoppers 3-0, 2-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Ukranya Zorya 1-1, 2-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması İngiltere Manchester United 1-4, 2-1 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması Hollanda Feyenoord 1-0, 1-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu Rusya Krasnodar 0-1, 1-1

Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Fenerbahçe alınmıştır.

TÜRK VE AVUSTURYA TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 30 kez mücadele etti.

Bu karşılaşmalarda Türk takımları 11 galibiyet alırken, 13 kez yenildi. İki ülke takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Türk takımlarının 36 golüne, Avusturya temsilcileri 49 kez fileleri havalandırarak cevap verdi.

Fenerbahçe, Avusturya takımlarıyla oynadığı 4 maçta yenilgi almazken, ikişer galibiyet ve beraberlik elde etti.

İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg karşısında ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı.

STURM GRAZ SADECE GALATASARAY'LA EŞLEŞTİ

Sturm Graz, tarihinde daha önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşti.

Avusturya temsilcisi 2000-2001'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2009-2010 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu.

Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.

Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.

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