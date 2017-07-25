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FUTBOL

Şanlıurfaspor Başkanı, ligden çekilebileceklerini açıkladı

Geçen sezon TFF 1. Lig'den şike sonucu ligden düştükleri gerekçesiyle TFF'ye başvuran Şanlıurfaspor, olumsuz sonuç halinde ligden çekilebilir

25 Temmuz 2017 Salı, 15:30:54 Güncelleme: 15:32:43

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, şike sonucu ligden düştükleri iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ligden çekilebileceklerini açıkladı.

Sarı-yeşillilerin TFF Etik Kurulu'nda görüşülmekte olan iddialar ile ilgili verilecek kararı merakla bekleniyor. Kulüp başkanı Emin Yetim, federasyonun olumsuz karar vermesi durumunda konuyu FIFA ve UEFA´ya da taşıyacaklarını belirterek, şöyle dedi;
"Belge, delil ve tapelerle birlikte TFF´ye şikayette bulunduk. Ortada ciddi iddia, belgeler var. Deliller net. Şike yapıldığı ortada. Bu nedenle Şanlıurfaspor olarak fikstür çekiminin durdurulması için de TFF'ye müracaatta bulunmuştuk ama fikstür çekildi."

Şike yaptığını ileri sürdükleri takımın ligde devam etmesinin Şanlıurfa ve Şanlıurfaspor´a büyük haksızlık olacağını, futbol camiasında da büyük kaygılar yaratacağını vurgulayan Yetim, sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"Bu kadar ciddi deliller olmasına rağmen herhangi bir ceza, bir yaptırım, küme düşürülme gibi bir karar çıkmadı. Böyle ciddi bir olayın normalde 20 gün içerisinde, fikstür çekimi yapılmadan karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, fikstür çekimi yapıldı, herhangi bir tedbir, durdurma falan olmadı. TFF'den konuyla ilgili kararını biran önce vermesini istiyoruz. TFF´den aksi bir karar çıkması durumunda konuyu FIFA ve UEFA´ya da taşıyacağız. Ayrıca ligden çekilmeyi de düşünüyoruz."

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