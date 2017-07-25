Fenerbahçe Kjaer'in yerine Badstuber'i transfer edecek | Holger Badstuber kimdir?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ise sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'in Sevilla ile görüştüğü biliniyor. İspanyol ekibinin sportif direktörü Oscar Arias, bugün yaptığı açıklamada Kjaer'le ilgilendiklerini doğrulamış ve "Anlaşma zemini arıyoruz. Konuyla ilgili çok detaylı da konuşmak istemiyorum. Çünkü bu pazarlık sürecini olumsuz etkileyebilir." demişti. Fenerbahçe, Kjaer'in ayrılması durumunda sıkıntı yaşamamak için girişimlere başladı.

NTV Spor'un iddiasıan göre sarı-lacivertliler, Kjaer'in Sevilla'ya gitmesi durumunda Alman stoper Holger Badstuber'le görüşecek. 28 yaşındaki tecrübeli savunmacının bonservisi elinde bulunuyor. Fenerbahçe, Kjaer'in durumunun netleşmesinin ardından girişimlere başlayabilir.

Bayern Münih altyapısından yetişen Badstuber, 2011-12 sezonunda kariyerinin en iyi günlerini geçirmişti. O sezon 50 maçta forma giyen Alman futbolcu, Almanya Milli Takımında da boy göstermeye başlamıştı. Ancak Badstuber bir sezon sonra yaşadığı ağır sakatlıkla sarsıldı. Yaklaşık 1,5 sene sahalardan uzak kalan Badstuber sonrasında takımdaki yerini de kaybetti. Alman stoper geçen yılın devre arasında Schalke 04'e kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu sezonu 1179 dakika sahada kalarak geçirdi.

HOLGER BADSTUBER KİMDİR?

Tam adı: Holger Badstuber

Doğum tarihi: 13 Mart 1989

Doğum yeri: Memmingen / Almanya

Yaş: 28

Boy: 1,90 m

Mevki: Stoper

Ayak: Sol ayak

Sözleşme bitiş tarihi: -

Oynadığı takımlar: Stuttgart, Bayern Münih, Schalke 04

Son sezon performansı: 16 maç, 1 sarı kart 1 kırmızı kart

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