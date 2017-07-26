Osmanlıspor, Galatasaray'ın Ndiaye teklifini reddetti

Osmanlısporlu futbolcu Badou Ndiaye'nin transferi için başkent ekibiyle Galatasaray arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.



Alınan bilgiye göre, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün kulüp yetkilileriyle başkentte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Önerilen 5 milyon euroluk teklif Osmanlıspor Kulübü tarafından kabul edilmedi.



Mor-sarılıların Senegalli oyuncu için 10 milyon euroluk bonservis bedeli istediği, bu nedenle transfer görüşmesinden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.



Sportif direktör Ergün'ün, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşme sonrasında, başkent ekibine yeni bir teklif sunması bekleniyor.

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