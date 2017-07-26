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Cengiz Ünder
FUTBOL

Cengiz Ünder Roma'da ilk golünü attı! Tottenham Hotspur: 2 - AS Roma: 3

Tottenham Hotspur: 2 - AS Roma: 3

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, hazırlık maçında Tottenham Hotspur'u 3-2 mağlup etti

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:26:49 Güncelleme: 09:31:46

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile Tottenham Hotspur, New York'taki Red Bull Arena'da karşılaştılar.

Maçın ilk yarısını Diego Perotti'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamlayan İtalyan ekibi, 70. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Tottenham, 87'de Harry Wilkins ve 90. dakikada Vincent Jansen ile skoru 2-2 yaptı.

Ancak maçta son sözü Marco Tumminello söyledi, Roma mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

  • Roma hazırlık maçı
  • Cengiz Ünder
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