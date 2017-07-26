Sivasspor, Bolu'da kamp çalışmasını bitirdi

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon çalışmalarına Sivas'ta başlayan ve ardından ikinci etap için 15 Temmuz'da Bolu'nun Karacasu beldesinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 12 günlük kamp çalışmasını tamamladı.

Bolu kampı boyunca 16 antrenman yapan Sivasspor, 5 kez de hazırlık maçı için sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar, hazırlık maçlarının 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 kez de eşitliği bozamadı.

Sivasspor, hazırlık maçlarında Suudi Arabistan temsilcileri El-Fetih'i 3-1, El Taawon'u 4-1, Azerbaycan ekibi Sumqayit'i 4-0, TFF 1. Lig takımı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti, aynı ligden Gazişehir Gaziantep ile de 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Samet Aybaba tarafından 2 gün izin verilen Sivasspor'da, futbolcular 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.