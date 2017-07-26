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Simon Kjaer
FUTBOL

Kjaer Sturm Graz maçında yok

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Simon Kjaer, sakatlığı bulunmamasına rağmen Sturm Graz maçının kadrosuna alınmadı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:49:56 Güncelleme: 12:47:28

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, ilk maç için Avusturya'ya giderken takımın en önemli isimlerinden olan Simon Kjaer kadroda yer almadı.

İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarının transfer listesinde olan Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyet, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmedi.

Bilindiği gibi Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini açıklamış ve Fenerbahçe'yle görüştüklerini ifade etmişti.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 6 dakika önce
    İyi işte savunmada Neustader oynar. Bu şekilde yönetilen bir takıma o bile fazla bence.
  • Misafir 20 dakika önce
    3 kuruş kazanacaz diye elensin de görün
  • Misafir 23 dakika önce
    elnmesi durumunda hesabı kim verecek
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