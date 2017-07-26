Bayern Münih transferde rekor kırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2017-2018 sezonu öncesi yaz transfer döneminin şu ana kadar en fazla para harcayan takımı Bayern Münih oldu.



Alman internet sitesi "Transfermarkt"in verilerine göre Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Süle, James Rodriguez ve Serge Gnabry'nin bonservisleri için 100,5 milyon euro ödeyen Bavyera ekibi, Bundesliga'nın transfere en fazla yatırım yapan takımı olarak dikkati çekti.



Bayern Münih, sezon öncesi 41,5 milyon euro karşılığında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'dan kadrosuna kattığı Tolisso'nun transferiyle bir oyuncu için en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım unvanını kazandı.



BAYERN MÜNİH KULÜP REKORU KIRDI

Bundesliga'nın transfer rekortmeni Bayern Münih, Tolisso'yu renklerine bağlamak için ödediği 41,5 milyon euroyla rekorunu geliştirdi.



Fransız futbolcu Tolisso, Bayern Münih'e imza atarak kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını elde etti.



Bavyera ekibi, Juventus'tan Fransız Kingsley Coman'ı 21 milyon euro, Hoffenheim'dan Alman Niklas Süle'yi 20 milyon euro, Werder Bremen'den Alman Serge Gnabry'yi 8 milyon euro bonservis ücreti, Real Madrid'den Kolombiyalı James Rodriguez'i ise 10 milyon euro kiralama bedeliyle renklerine bağladı.



BUNDESLIGA'NIN BÜYÜK TRANSFERLERİ BAYERN MÜNİH'E AİT

Münih ekibi, geçmiş yıllarda da transfere en fazla para harcayan Bundesliga takımı olarak göze çarptı.



Tolisso için 41,5 milyon euro ödeyerek kulüp rekorunu geliştiren Bayern Münih, 2012'de Athletic Bilbao'dan İspanyol Javi Martinez'i 40 milyon euro, 2013'te Borussia Dortmund'dan Alman Mario Götze ve 2015'te Juventus'tan Şilili Arturo Vidal'i 37'şer milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



Bayern Münih, 2016'da Borussia Dortmund'dan Alman Mats Hummels ve Benfica'dan Portekizli Renato Sanches'i ise 35'er milyon euroya transfer etti.



WOLFSBURG'DAN 50 MİLYON EURO

Almanya'da sezon öncesi transfere en çok para harcayan ikinci takım, Wolfsburg olarak göze çarptı.



Transfere 50 milyon euro harcayan Wolfsburg, Hertha Berlin'den ABD'li John Anthony Brooks'u 17 milyon euro, Malaga'dan İspanyol Ignacio Camacho'yu 15 milyon euro, Oostende'den Belçikalı Nany Landry Dimata'yı 10 milyon euro, Internacional'den Brezilyalı William'ı 5 milyon euro, Dinamo Dresden'den Alman Marvin Stefaniak'ı 2 milyon euro ve 1860 Münih'ten Alman Ohis Felix Uduokhai'yi 1 milyon euroya bünyesine kattı.



SCHALKE 04'TEN 47,5 MİLYON EURO

Bayern Münih ve Wolfsburg'un ardından Almanya'da transfere en fazla yatırım yapan takım, Schalke 04 oldu.



Tottenham'dan Cezayirli Nabil Bentaleb (19 milyon euro), Sevilla'dan Yevhen Konoplyanka (12,5 milyon euro), Nantes'tan Amine Harit (8 milyon euro), Eintracht Frankfurt'tan Bastian Oczipka (4,5 milyon euro) ve Deportivo La Coruna'dan Pablo Insua'yı (3,5 milyon euro) kadrosuna katan Schalke 04, bu transferler için kasasından 47,5 milyon euro çıkardı.



BORUSSIA DORTMUND'DAN 44 MİLYON EURO

Almanya'nın iddialı takımlarından Borussia Dortmund, sezon öncesi yaptığı transferlerin bonservis bedelleri için 44 milyon euro ödedi.



Borussia Dortmund, Freiburg'dan Alman Maximilian Philipp'i 20 milyon euro, Bayer Leverkusen'den milli futbolcu Ömer Toprak ve Borussia Mönchengladbach'tan Alman Mahmoud Dahoud'u 12'şer milyon euro karşılığında transfer etti.



LEIPZIG'DEN 37,5 MİLYON EURO

Bundesliga'da geçen sezonun sürpriz takımı Leipzig, şu ana kadar transfer için 37,5 milyon euro yatırım yaptı.



Paris Saint-Germain'den Fransız Jean-Kevin Augustin (13 milyon euro), Galatasaray'dan Portekizli Bruma (12,5 milyon euro), Salzburg'dan Avusturyalı Konrad Laimer (7 milyon euro) ve Young Boys'tan İsviçreli Yvon Mvogo'yu (5 milyon euro) kadrosuna katan Leipzig, bu transferler için 37,5 milyon euro harcadı.

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