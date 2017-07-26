Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında İngiliz ekibi Manchester City ile İspanya devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İlk maçı ManU ile yapan ve penaltılarda yenilen Real Madrid, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester City ile Real Madrid mücadele edecek. Manchester City - Real Madrid 27 Temmuz Çarşamba günü saat 06.35'de başlayacak. Çekişmeli geçecek mücadele ABD'nin Los Angeles şehrindeki L.A. Memorial Coliseum Stadyumu'nda çekişmeli geçecek karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvasıdır. 2013'te başlayan turnuva, her yaz düzenlenmektedir. Turnuva, son iki yılda üç farklı bölgede oynandı. ABD, Çin ve Avustralya. Ondan önceki iki yılda ise sadece ABD'de düzenlendi.

Bu sene, Avustralya'nın yerine Singapur tercih edildi. Çin ve Singapur, üçer maça ev sahipliği yapacaklar. ABD'de ise 12 maç oynanacak.

Bayern Münih ve Inter, Çin ve Singapur'da sahne alacaklar. İki ülkede iki ayrı turnuva düzenlenecek, keza ABD'de de farklı bir turnuva oynanacak. Her ülkeden ayrı bir kazanan çıkacak.

Kısacası, Uluslararası Şampiyonlar Kupası, üç farklı ülkenin en büyük stadyumlarında oynanan bir hazırlık turnuvası. 18 Temmuz'da başlayan turnuva 30 Temmuz'da sona erecek. Takımlar Ağustos ayında kendi liglerine dönecekler.

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Uluslararası Şampiyonlar Kupası