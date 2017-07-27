TFF 3. Lig fikstürü çekildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 3. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.
3.LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
1. GrRUP
Yeni Altındağ Belediyespor-Ofspor
Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor
Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare
Dardanelspor-Erbaaspor
Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor
Kemerspor 2003-Kozan Belediyespor
Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor
Bayrampaşa-Batman Petrolspor
12 Bingölspor-Çatalcaspor
2. GRUP
1461 Trabzon-Kırıkhanspor
Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılarspor
Tire 1922-Anagold 24 Erzincanspor
Turgutluspor-Yeşil Bursa
Gölcükspor-Yeni Orduspor
Kasımpaşa Erokspor-Muğlaspor
Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor
Kayseri Erciyesspor-Pazarspor
Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor
3. GRUP
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923
Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurdu
Sultanbeyli Belediyespor-Kocaelispor
Tekirdağspor-Arsinspor
Ankara Adliyespor-Payasspor
Büyükçekmece Tepecikspor-Çorum Belediyespor
Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor
Kızılcabölükspor-Cizrespor
Osmaniyespor-Düzyurtspor
TFF 3. Lig'de müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.
Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
Müsabakalar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.
- TFF 3. Lig