TFF 3. Lig fikstürü çekildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 3. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.

3.LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

1. GrRUP

Yeni Altındağ Belediyespor-Ofspor

Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor

Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare

Dardanelspor-Erbaaspor

Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor

Kemerspor 2003-Kozan Belediyespor

Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Bayrampaşa-Batman Petrolspor

12 Bingölspor-Çatalcaspor

2. GRUP

1461 Trabzon-Kırıkhanspor

Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılarspor

Tire 1922-Anagold 24 Erzincanspor

Turgutluspor-Yeşil Bursa

Gölcükspor-Yeni Orduspor

Kasımpaşa Erokspor-Muğlaspor

Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor

Kayseri Erciyesspor-Pazarspor

Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor

3. GRUP

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923

Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurdu

Sultanbeyli Belediyespor-Kocaelispor

Tekirdağspor-Arsinspor

Ankara Adliyespor-Payasspor

Büyükçekmece Tepecikspor-Çorum Belediyespor

Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor

Kızılcabölükspor-Cizrespor

Osmaniyespor-Düzyurtspor

TFF 3. Lig'de müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Müsabakalar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

TFF 3. Lig