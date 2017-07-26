Aykut Kocaman, van Persie'nin yerine Ahmethan Köse'yi oynayacak - Ahmethan Köse kimdir

Yarınki Sturm Graz maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Aykut Kocaman, maçla ilgili olarak açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Robin van Persie'nin yerine santrforda genç futbolcu Ahmethan Köse'yi oynatmayı düşünüyor.

Aykut Kocaman konuyla ilgili olarak "Sezona son derece istekli başlayan Van Persie'nin sakatlanması, Sturm Graz maçı öncesi planlarımızı sıkıntıya soktu. Forvette tecrübeli bir oyuncumuzun kadroda olmasını umuyorduk ancak Van Persie'nin sakatlığı, bu durumu ortadan kaldırdı. Yarınki maç kadrosunda forvet için Ahmethan Köse, genel yapısıyla, formuyla ön plana çıkıyor. Endişeli miyim? Kesinlikle hayır. Fenerbahçe formasını taşıyan her oyuncu Fenerbahçe'nin gücünü temsil edecek kapasitededir. Forvette pozisyon tecrübesi yüksek bir oyuncu kullanmak istiyorum. Bu yüzden yarın Ahmethan Köse'ye şans vermeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'ın Sturm Graz maçında ilk 11'de oynatacağı Ahmethan Köse'yi tanıyalım... Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarın oynanacak Sturm Graz maçında genç oyuncu Ahmethan Köse'yi ilk 11'de oynatacağını açıkladı. Ahmethan, Robin van Persie'nin yokluğunda Avrupa Ligi ön eleme maçına ilk 11'de başlayayacak.

7 Ocak 1997 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ahmethan, futbola 2006 senesinde Adana'nın Kurttepe Spor takımında başladı.

AHMETHAN KÖSE KİMDİR?

Çok geçmeden Adanaspor'un radarına giren genç oyuncu, turuncu-beyazlı ekibe transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Ahmethan, 2011'de Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 2011'den bu yana sarı-lacivertli kulüpte forma giyen Ahmethan, özellikle U-21 Ligi'nde attığı gollerle dikakt çekti. 20 yaşındaki Ahmethan, ayrıca U-16, U-17, U-18 ve U-19 seviyesinde milli formayı giydi. (Goal)

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