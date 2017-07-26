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Fatih Terim'in ardından Tolunay Kafkas ve Mehmet Özdilek'in görevleri donduruldu

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın da görevleri donduruldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:55:33 Güncelleme: 19:00:14

Türkiye futbolunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! NTV Spor'un iddiasına göre Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın da görevlerinin donduruldu.

Hafta başında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 1. yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Özdilek'ten sonra, Tolunay Kafkas da bugün Genç Milli Takımlar sorumluluğuna getirilmişti. Özdilek ve Kafkas görevlerine başlamıştı.

  • fatih terim
  • Tolunay kafkas
  • Milli Takım
  • mehmet özdilek
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