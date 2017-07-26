Club Brugge - Başakşehir canlı izle | Başakşehir şampiyonlar ligi maçı hangi kanalda?

Muhteşem bir sezon geçirdiği Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek Devler Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Başakşehir, siftah yapıyor. Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Belçika’nın köklü kulübü Club Brugge ile deplasmanda karşılaşıyor. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 2 Ağustos’ta İstanbul’daki rövanş öncesi avantajı cebine koymaya peşinde!

CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR

STAT: Jan Breydel

HAKEM: Paolo Mazzoleni (İtalya)

SAAT: 22.00

YAYIN: A Spor

SAKATLAR: Acolatse, Wesley, Poulain (Brugge) / Chedjou, Egemen, Mehmet Batdal (Başakşehir)

CLUB BRUGGE: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Vormer, De Bock, Nakamba, Bonaventure, Perbet, Mechele, Rafaelov

TEKNİK DİREKTÖR: Ivan Leko

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Üçüncü senesinde iki Avrupa Ligi, bu sene Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan bir takımız. Geçen senenin emeğini alacağımız, aynı zamanda bunun keyfini çıkartacağımız bir maça çıkacağız"

DEVLER LİGİ'NDE İLK KEZ

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda ilk kez mücadele ediyor. Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren turuncu-lacivertliler, rakibini iki maç sonunda geçerek play-off'a kalıp Şampiyonlar Ligi grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Club Brugge Teknik Direktörü Leko: "Medipol Başakşehir'in son 6 maçını seyrettim. Rakibimize saygımız var, önemli isimleri de var ama bir maç kazanmak isimlere bağlanamaz. Başakşehir'e saygı duyuyoruz ama biz kazanacağız"

HEDEF 7. MAÇTA İLK GALİBİYET

Avrupa arenasında bugüne kadar 6 maç oynayan turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmuyor. Medipol Başakşehir, Club Brugge karşısında kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 4 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Brezilyalı oyuncusu Doka atmıştı.

CLUB BRUGGE, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Club Brugge, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Club Brugge ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.

Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

BELÇİKA LİGİ 5 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Club Brugge, Belçika Ligi'nde 2017-2018 sezonundaki ilk maçını 29 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda oynayacak. Deplasmanda Lokeren karşısına çıkacak mavi-siyahlı ekip, bu maçtan sonra ise İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.





CLUB BRUGGE'U TANIYALIM...

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Club Brugge, 1891 yılında kuruldu.

Maçlarını 29 bin 300 kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynayan mavi-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan tek Belçika takımı. 1977-1978 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunda finale kadar yükselen Club Brugge, İngiltere'nin Liverpool ekibine finalde 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezon ligi ve şampiyonluk grubunu ikinci sırada bitiren Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etti.

Belçika Ligi'nde 13 kez şampiyonluk yaşayan Club Brugge, Belçika Kupası'nı da 11 defa müzesine götürdü.

Yeni sezon öncesi şu ana dek 7 hazırlık maçı oynayan Belçika temsilcisi, 3 karşılaşmayı kazanırken, 3'ünden mağlup ayrıldı ve 1'inde berabere kaldı.

Bu sezon teknik direktörlüğünü Hırvat Ivan Leko'nun yaptığı Club Brugge; kaleci Guillaume Hubert, savunma oyuncuları Jordi Vanlerbeghe, Erhan Masovic, German Mera ve Ahmed Touba gibi oyuncuları kadrosuna dahil etti. Orta sahaya Marvelous Nakamba, Elton Acolatse gibi oyuncuları takviye eden mavi-siyahlılar, forvet hattı için de Emmanuel Bonaventure Dennis'i transfer etti.

Club Brugge - Başakşehir canlı izle

Club Brugge - Başakşehir

Club Brugge - Başakşehir maçı hangi kanalda