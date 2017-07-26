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Beşiktaş, Celticli Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istiyor | Erik Sviatchenko kimdir?

Beşiktaş, Celticli Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istiyor

Beşiktaş, stoper bölgesine takviye arayışlarına devam ediyor. Beşiktaş, Celtic'te forma giyen Danimarkalı Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istiyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 21:31:46 Güncelleme: 21:35:26

Süper Lig'de iki sezondur şampiyon olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürütüyor. Siyah-beyazlılar, Marcelo'nun Lyon'a transfer olmasının ardından Celtic'te forma giyen Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko'yu gündemine aldı.

Tipsbladet'te yer alan habere göre Beşiktaş, takımdan ayrılması beklenen Danimarkalı stoper için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu. İskoç temsilcisi ise öncelik olarak satışa sıcak baksa da görüşmelerin devam edeceği öne sürüldü.

Haberde, Sviatchenko'nun menajeri Allan Bak Jensen'in oyuncusu için Türkiye ve İngiltere'den bir ilgi olduğunu ancak takım ismi vermek istemediği belirtildi.

ERIK SVIATCHENKO KİMDİR?
Tam adı: Erik Sviatchenko
Doğum tarihi: 4 Ekim 1991
Doğum yeri: Viborg / Danimarka
Yaş: 25
Boy: 1,85 m
Mevki: Stoper
Ayak: Sağ ayak
Sözleşme bitiş tarihi: 31.05.2020
Oynadığı takımlar: FCM Jugend, Midtjylland, Celtic
Son sezon performansı: 43 maç, 1 gol, 1 asist, 4 sarı kart

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