Beşiktaş, Celticli Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istiyor | Erik Sviatchenko kimdir?

Süper Lig'de iki sezondur şampiyon olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürütüyor. Siyah-beyazlılar, Marcelo'nun Lyon'a transfer olmasının ardından Celtic'te forma giyen Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko'yu gündemine aldı.

Tipsbladet'te yer alan habere göre Beşiktaş, takımdan ayrılması beklenen Danimarkalı stoper için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu. İskoç temsilcisi ise öncelik olarak satışa sıcak baksa da görüşmelerin devam edeceği öne sürüldü.

Haberde, Sviatchenko'nun menajeri Allan Bak Jensen'in oyuncusu için Türkiye ve İngiltere'den bir ilgi olduğunu ancak takım ismi vermek istemediği belirtildi.

ERIK SVIATCHENKO KİMDİR?

Tam adı: Erik Sviatchenko

Doğum tarihi: 4 Ekim 1991

Doğum yeri: Viborg / Danimarka

Yaş: 25

Boy: 1,85 m

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ ayak

Sözleşme bitiş tarihi: 31.05.2020

Oynadığı takımlar: FCM Jugend, Midtjylland, Celtic

Son sezon performansı: 43 maç, 1 gol, 1 asist, 4 sarı kart

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Sviatchenko kimdir?