Club Brugge - Başakşehir maç özeti! Başakşehir - Club Brugge rövanş maçı ne zaman?

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç 3-3 beraberlikle sonlandı ve maçın ardından akıllara "Başakşehir - Club Brugge rövanş maçı ne zaman?" sorusu geldi. Peki Başakşehir - Club Brugge rövanş maçı ne zaman? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan rövanş mücadelesi, 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü oynanacak. Saat 20:45'te başlayacak olan karşılaşmanın ardından tur atlayan takım belli olacak.

Rövanş maçının ardından tur atlayan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Ev sahibi ekip dakika 5'te Emmanuel Bonaventure'nin golü ile öne geçti. Orta sahada kaptırdığımız top sonrasında Lior Refaelov'un pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Emmanuel Bonaventure topu yaya doğru sürdü ve yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

Dakika 16'da malesef bir kez Club Brugge golü buldu. Stefano Denswil ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topu sağ köşeden filelerle buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı Club Brugge'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ile durumu 2-1'e getirdi! Sağ çaprazda rakibinden topu çalan Mahmut Tekdemir, pasını ceza yayı gerisindeki arkadaşı Marcio Mossoro'ya gönderdi. Marcio Mossoro ceza yayına girer girmez sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Golün hemen ardından baskısını sürdüren Medipol Başakşehir, Eljero Elia ile 2-0 geriye düştüğü müsabakada 2-2'yi yakaladı! Hızlı gelişen atağımızda sağ kanattan hareketlenen Joseph Attamah havadan uzun pasını savunma arkasına doğru gönderdi. Topla buluşan Eljero Elia ceza sahasına girdi ve topu sağ tarafına çekerek sağ ayağı ile vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşurdu.

Temsilcimiz Marcio Mossoro ile skoru 2-0'dan 3-2'ye getirerek maçta öne geçti! Güzel paslaşmaların ardından sol çaprazda topla buluşan Edin Visca ara pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Marcio Mossoro'ya gönderdi. Marcio Mossoro kaleci ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşunu yaptı ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Dakika 79'da ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Stefano Denswil sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve barajın yanından geçen top sol köşeden filelerle buluştu.

Maçın geri kalan dakikalarında gol olmadı ve Medipol Başakşehir, deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı ve İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesine avantajlı döndü.

başakşehir

club brugge

maç özeti

rövanş maçı ne zaman?