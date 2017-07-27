Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları oynandı. George Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu ilk maçında APOEL'i 1-0 mağlup etti.
Gecenin beklenen mücadelesinde ise Nice sahasında Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Fransız takımının golünü 32. dakikada İtalyan yıldız Balotelli attı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında sonuçlar şu şekilde:
Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya):3-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 3-1
Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan):1-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda) :1-0
Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-1
Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç):0-0