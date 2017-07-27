Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları oynandı. George Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu ilk maçında APOEL'i 1-0 mağlup etti.

Gecenin beklenen mücadelesinde ise Nice sahasında Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Fransız takımının golünü 32. dakikada İtalyan yıldız Balotelli attı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında sonuçlar şu şekilde:

Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya):3-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 3-1

Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan):1-1

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda) :1-0

Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-1

Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç):0-0