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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları oynandı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. İşte gecenin sonuçları

27 Temmuz 2017 Perşembe, 00:18:30 Güncelleme: 00:21:32

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları oynandı. George Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu ilk maçında APOEL'i 1-0 mağlup etti.

Gecenin beklenen mücadelesinde ise Nice sahasında Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Fransız takımının golünü 32. dakikada İtalyan yıldız Balotelli attı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında sonuçlar şu şekilde:

Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya):3-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 3-1

Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan):1-1

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda) :1-0

Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-1

Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç):0-0

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