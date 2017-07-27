Gökhan Gönül: Şenol Hoca'ya bir şey beğendiremiyoruz

Beşiktaş’ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, İspanya kampında Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Siyah-Beyazlı oyuncu, hocası Şenol Güneş’e ayrı bir parantez açtı. Başarılı teknik adamın herkesçe bilinen mükemmeliyetçi özelliğine vurgu yapan Gönül, “Şenol Hoca dendiğinde aklıma ilk gelen ‘hiçbir şeyi beğendirememek’ olur. Başarıya doymayan bir yapısı var ve işkolik bir insan... Ben de ne yapsam kendimi beğendiremiyorum. Takıma 1-2 gün izin verilse bile ben kendisinin uyuduğunu sanmıyorum. İdmanlarda ağırlıkla topla çalışmalar yaptırması bizim için çok iyi, yaklaşımı üst seviyede” diye konuştu.

‘BEN NE YILDIZLAR GÖRDÜM!’

Eski takımı Fenerbahçe’nin önemli oyuncular transfer ettiğinin ve bu sezon şampiyonluk yarışının daha zor geçeceğinin hatırlatılması üzerine Gönül, “Ben öyle çok dünya yıldızı gördüm alınıp iki maç sonra gönderilen. Önemli olan yıldız oyuncular değil, önemli olan takım olarak yıldızlaşmak. Ancak bu şekilde engelleri aşarsın” dedi. Quaresma’ya da övgüler yağdıran başarılı oyuncu, “İşin şov yönünü çok iyi yapıyor. Doğal olarak onu arkaya, defansın önüne çekemezsin. Böyle bir oyuncun varsa bu şekilde oynatacaksın. Onun açıklarını da defans anlamında ben kapatıyorum” ifadelerini kullandı.

‘KEŞKE PEPE VE MARCELO YAN YANA OYNAYABİLSEYDİ’

Yeni transfer Pepe ile ilgili konuşan Gökhan Gönül, “Çabuk uyum sağladı. Ben dahil herkesin Pepe’den öğreneceği çok şey var. Marcelo da çok iyi bir stoperdi. Pepe ve Marcelo’nun yan yana oynamasını çok isterdim ama kısmet değilmiş” ifadelerini kullandı.

‘GALATASARAY’IN ÖYLE BİR TAKIMA ELENMESİ ÇOK ACI’

Galatasaray ’ın, Avrupa Ligi’nden elenmesine de değinen Gönül, “UEFA Kupası’nı kaldırmış bir takımın, ismini bile duymadığımız bir takıma elenmesi çok acı. Bırakın sporcu olmayı bir vatandaş olarak üzülüyorum. Ülke puanı olarak da bizim için kötü oldu. Rakip olarak baktığımda ise G.Saray’ın tek hedefi kaldığı için Avrupa’da yoluna devam etmesini isterdim” diye konuştu.

‘4. YILDIZI TAKIP BIRAKMAK İSTERİM’

“Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’ni alabilirdik” diyen Gökhan Gönül, şöyle devam etti: “Burada kaldığım sürece Avrupa’da bir kupa kaldıracağıma inanıyorum. Bunu da buradaki ortamı bildiğim için söylüyorum. Çünkü Beşiktaş’ta bu başarıyı yakalayacak her türlü olanak var. Bir de eğer Allah nasip ederse ve bana bu imkan tanınırsa, 5 yıl daha burada oynarsam 4. yıldızı takıp futbolu bırakmak isterim.”