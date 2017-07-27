Kasımpaşa tatsız bitirdi

Kasımpaşa, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Stuttgart’a 5-0 mağlup oldu. Lacivert-Beyazlılar, mücadeleye Ramazan, Veigneau, Veysel, Ben Youssef, Popov, Abdullah, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Mahmoud Hassan, Adem 11’iyle çıktı. Yeni trasnferlerden Rangel ise 69’da oyuna dahil oldu. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 48’de Anastasios Donis, 59 ve 89’da Emiliano İnsua, 67’de Josip Brekalo ile 71’de Daniel Ginczek kaydetti.

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