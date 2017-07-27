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UEFA Angel Maria Villar
FUTBOL

UEFA Başkan Yardımcısı Villar istifa etti

UEFA Başkan Yardımcısı Angel Maria Villar'ın görevinden istifa ettiği açıklandı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:35:54 Güncelleme: 11:46:51

UEFA Başkan Yardımcısı Angel Maria Villar'ın görevinden ayrıldığı açıklandı.

Angel Maria Villar istifasını, dün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e gönderdiği bir mektupla sundu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de, Angel Maria Villar'ın istifasını kabul ederek hizmetleri için teşekkür ettiği öğrenildi.

Aynı zamanda İspanya Futbol Federasyonu Başkanı olan Angel Maria Villar, geçtiğimiz günlerde yolsuzluk soruşturması sonucunda hapse girmişti.

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