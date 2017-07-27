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FUTBOL

Fatih Terim istifa mı etti, görevden mi alındı?

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:12:34

  • 1 Fatih Terim istifa mı etti, görevden mi alındı?
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    Futbol camiası dünden beri Fatih Terim'in ayrılığını konuşuyor.

  • 2 Fatih Terim istifa mı etti, görevden mi alındı?
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    Terim'le yolların ayrılmasının, istifa mı yoksa görevden alma mı olduğu merak ediliyor. DHA'dan Faik Gürses, ayrılığın nasıl gerçekleştiğini yazdı:

  • 3 Fatih Terim istifa mı etti, görevden mi alındı?
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    "26 Temmuz sabahı Riva'da beklenmeyen bir hareketlilik vardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 2. Başkan Servet Yardımcı, Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu sabah ile öğle saatleri arasında bir araya geldiler. Çok uzun süren bir toplantı değildi. Sonra dediler ki Ali Dürüst'e, "Hocaya durumu sen bildir."

  • 4 Fatih Terim istifa mı etti, görevden mi alındı?
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    Ali Dürüst ile Fatih Terim, hem Galatasaray'da birlikte çalışmışlardır, hem de iyi dostlardır.

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  • 5 Fatih Terim istifa mı etti, görevden mi alındı?
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    Şimdi buraya nokta koyalım, Levent'teki Milli takımlar ofisinde durum nedir ona bakalım.

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YORUMLAR 25
  • Misafir 4 dakika önce
    Bu adam, yüz kızartıcı suç yüzünden atıldı. Bir kuruş tazminat almamalı
  • Misafir 6 dakika önce
    adam hoca değil businessman . yazık bu ülkenin paralarına . futbol ağaları bunlar .
  • Misafir 11 dakika önce
    bes para etmez bu adam
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