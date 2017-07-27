Fatih Terim istifa mı etti, görevden mi alındı?

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Terim ile TFF arasında yaşanan bu gerilimli ayrılık sırasında bir ara TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, "Hocam sizce kimi getirelim. Bize bir öneriniz var mı?" sorusu ise Levent'teki krizi daha da doruğa tırmandırdığı söylenir. Hatta Terim'in bu konuda sinirlerinin iyice gerildiği de görülür.