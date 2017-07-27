Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş Negredo'yu bekliyor

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DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'ın kamp yaptığı Marbella'ya gelerek İspanyol oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, sürecin pazartesi gününe kadar olumlu veya olumsuz sonlanmasını bekliyor.