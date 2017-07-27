ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş Negredo'yu bekliyor

Beşiktaş Negredo'yu bekliyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:53:58

  • 1 Beşiktaş Negredo'yu bekliyor
    1 | 10

    Beşiktaş'ın golcü adayları arasında ilk sırada yer alan Negredo'nun transfer sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

  • 2 Beşiktaş Negredo'yu bekliyor
    2 | 10

    DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'ın kamp yaptığı Marbella'ya gelerek İspanyol oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, sürecin pazartesi gününe kadar olumlu veya olumsuz sonlanmasını bekliyor.

  • 3 Beşiktaş Negredo'yu bekliyor
    3 | 10

    Negredo'nun menajeri Gelu Rodriguez'e oyuncusu ile konuşup en geç 3-4 gün içinde kesin cevap isteyen Siyah Beyazlılar, Negredo transferinden umutlu; ancak İspanyol basınına göre Negredo, Beşiktaş'ı son alternatiflerden biri olarak görüyor ve bekletiyor.

  • 4 Beşiktaş Negredo'yu bekliyor
    4 | 10

    İspanya basınında çıkan haberlerde 31 yaşındaki golcü oyuncunun asıl hedefi İngiltere Premier Ligi'nde forma giymek olduğu ve bu yüzden Beşiktaş'ın teklifini şimdilik ağırdan aldığı konu ediliyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Beşiktaş Negredo'yu bekliyor
    5 | 10

    Türkiye'deki vergi kolaylığı yüzünden Negredo'nun daha yüksek para kazanma ihtimalinin olmasına rağmen oyuncunun İngiltere Premier Ligi'nden yeni teklifler beklediği yazılan haberler arasında.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000