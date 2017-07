Galatasaray Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Yeni sözleşmeye göre Uruguaylı file bekçisine, 2018-2019'dan itibaren her sezon için 3 milyon 575 bin Euro garanti, oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alınacak her bir puan için de 5 bin Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Muslera'nın bu sezonki 20 bin avro maç başı ücretinin ise oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alınacak her bir puan için 5 bin Euro olarak düzenlendiği aktarıldı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 3.575.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Ayrıca Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecektir.

Buna ek olarak Futbolcunun 2017-2018 sezonundaki 20.000 Euro olan maç başı ücret şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecek şekilde düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DURSUN ÖZBEK: "SAÇLARI BEYAZLAYANA KADAR BURADA KALACAK"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesini uzatan Uruguaylı kaleciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Nando, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Hiçbir zaman ayrılmasını yönetim olarak düşünmedik. Söz konusu dahi olmadı. Uruguay'a direkt uçuş olmadığı için buradan gitmesi de çok zor. İhtiyarlayana ve saçları beyazlayana kadar burada kalacak."

MUSLERA: "BURADA HAYATIM BOYUNCA KALABİLİRİM"

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan Fernando Muslera şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Her fırsatta 'Evimde gibiyim, burada kendimi evimde hissediyorum' diyordum. Evimde kalmaya devam ediyorum. Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri Galatasaray camiası bana çok şeyler verdi. Kulübümüz ne zaman "İşin bitti, gönderiyoruz" derse o zaman bir uçağa atlar giderim. Yoksa burada hayatım boyunca kalabilirim."

6 YIL ÖNCE GELDİ....

Lazio'dan 2011 yılında 6,75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da toplam 245 resmi maça çıktı.

galatasaray

muslera

galatasaray transfer

fernando muslera