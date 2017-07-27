Göztepe-Al Sadd: 4-4

Sahaya Günay, Sabri, Peybernes, Leo, Canberk, Castro, Selçuk, Rotman, Ngando, Ghilas ve Jahovic on biri ile çıkan sarı-kırmızılılar, 2. dakikada Ghilas´ın golüyle öne geçti; 1-0. Al Sadd 13. ve 34. dakikalarda Hamroun, 39. dakikada Hassan´ın golleriyle devreyi 3-1 önde bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Göz-Göz, 52. dakikada Jahovic´in penaltısıyla farkı 1´er indirdi: 2-3. Makedon futbolcu 58. dakikada kendisinin 2´nci takımının 3´üncü golünü kaydederken, 74´te Peybernes Göztepe´yi 4-3 öne geçirdi. Ancak 90. dakikada Hassan skoru belirleyen isim oldu.

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