Galatasaray, kamp için yarın Avusturya'ya gidecek

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek veda etmesinin ardından Süper Lig'de sezon başlayana kadar takvimi boşalan Galatasaray, kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğlen saatlerinde özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gideceği, oradan da 9 günlük kamp çalışmaları için Bad Waltersdorf kasabasına geçeceği belirtildi.

Kamp döneminde 2 hazırlık maçı yapacak Galatasaray'ın, 31 Temmuz Pazartesi günü Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'la, 5 Ağustos Cumartesi günü de Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geleceği aktarıldı.

Galatasaray, Hertha Berlin maçının ardından İstanbul'a dönecek.