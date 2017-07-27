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Galatasaray, kamp için yarın Avusturya'ya gidecek

Galatasaray, 9 günlük kampta Akhisar Belediyespor ve Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayacak

27 Temmuz 2017 Perşembe, 21:14:12 Güncelleme: 21:31:11

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek veda etmesinin ardından Süper Lig'de sezon başlayana kadar takvimi boşalan Galatasaray, kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğlen saatlerinde özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gideceği, oradan da 9 günlük kamp çalışmaları için Bad Waltersdorf kasabasına geçeceği belirtildi.

Kamp döneminde 2 hazırlık maçı yapacak Galatasaray'ın, 31 Temmuz Pazartesi günü Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'la, 5 Ağustos Cumartesi günü de Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geleceği aktarıldı.

Galatasaray, Hertha Berlin maçının ardından İstanbul'a dönecek.

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