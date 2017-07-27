Beşiktaş: 1 - Las Palmas: 4 (Hazırlık Maçı Sonucu)

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İkinci devreye kaleciyi değiştirerek başlayan İspanyol ekibi, 62. dakikada da bu kez 10 oyuncuyu birden kenara alarak tüm oyuncuları bir anda değiştirdi. Şenol Güneş ise aynı dakikada Caner, Tolgay ve Adriano'nun yerine Talisca, Necip ve Atınç'ı alarak takımın mücadele gücünü artırmak istedi. Ancak değişiklilerin hemen ardından Las Palmas'ın 2. golü geldi.