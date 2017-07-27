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FUTBOL

Beşiktaş: 1 - Las Palmas: 4 (Hazırlık Maçı Sonucu)

Beşiktaş, Las Palmas'tan fark yedi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 22:29:22

  • 1 Beşiktaş, Las Palmas'tan fark yedi
    1 | 21

    Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya La Liga takımlarından Las Palmas'a 1-0 öne geçtiği maçta 4-1 yenildi.

  • 2 Beşiktaş, Las Palmas'tan fark yedi
    2 | 21

    Yeni sezon öncesi kamp ve hazırlık maçları için İspanya'nın Marbella kentinde bulunan Beşiktaş, İspanya La Liga'da mücadele eden Las Palmas ile Marbella Belediye Stadı’nda hazırlık maçı yaptı.

  • 3 Beşiktaş, Las Palmas'tan fark yedi
    3 | 21

    41. dakikada Tosic'in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

  • 4 Beşiktaş, Las Palmas'tan fark yedi
    4 | 21

    İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri; 53'te Jonathan Viera, 67'deErik Exposito, 75'te Momo ve 84'te Benito Ramirez kaydetti.

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  • 5 Beşiktaş, Las Palmas'tan fark yedi
    5 | 21

    YORGUNLUK NET BİR ŞEKİLDE SAHAYA YANSIDI

    Teknik direktör Şenol Güneş, Las Palmas karşısına ideal onbire yakın bir kadro ile çıktı. Kalede Tolga Zengin yer alırken savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Tosic, Mitrovic ve Adriano'dan oluştu. 

     

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