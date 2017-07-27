Aykut Kocaman, Fenerbahçe - Sturm Graz maçının ardından konuştu

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada küçük bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Dünkü basın toplantısından farklı bir şey söylemeyeceğim. Küçük bir avantaj yakaladık. Geriye düşmemize rağmen doğru oynamaya çalışarak sonuca gittik. Aynı oyunumuzu ikinci yarıda da sürdürdük. Ancak son 15 dakikalık bölümde enerjimiz düştü. O yüzden maç bizim kalemize yakın oynandı. Alper, Josef, Hasan Ali Kaldırım çok iyiydi. Bütün oyuncularım doğruları yapma konusunda hevesliydi. Taraftara da teşekkür ediyorum bizi maç sonuna kadar desteklediler."

Aykut Kocaman bin 531 gün sonra

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 531 gün sonra resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu.

Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını, 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti