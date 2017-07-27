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Alper Potuk
FUTBOL

Alper Potuk Fenerbahçe - Sturm Graz maçında göz doldurdu

Alper Potuk göz doldurdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'da Sturm Graz'ı 2-1 yenerek tur için büyük bir avantaj elde etti. Alper Potuk, gösterdiği performansla göz doldurdu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 23:07:00 Güncelleme: 23:09:41

 

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Sturm Graz maçında gösterdiği performansla göz doldurdu.

Kariyerinin 300. profesyonel maçına çıkan Alper, Maresic'in kendi kalesine attığı golde başrol oynadı. Alper, takımının ilk golüne yaptığı katkının yanı sıra başarılı paslarıyla da ön plana çıkarak beğeni topladı.

Neustaedter'den ilk gol

Rus futbolcu Neustaedter, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

Simon Kjaer'in sakatlığı nedeniyle ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki stoper, takımının 35. dakikada ikinci golünü kaydetti.

Fenerbahçe'ye geçen sezon Schalke 04'ten gelen Neustaedter, sarı-lacivertli formayla 34. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

Isla şans buldu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Şilili futbolcu Mauricio Isla, karşılaşmanın son bölümünde şans buldu.

Isla, maçın 76.dakikasında genç oyuncu Ahmethan Köse'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Asıl mevkisi sağ bek olan Isla, oyuna girdikten sonra Şener Özbayraklı'nın önünde sağ açıkta oynadı.

Isla'nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe, son 14 dakikalık bölümde santrforsuz oynadı.

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