ÖNE ÇIKANLAR
Rıdvan Dilmen
FUTBOL

Rıdvan Dilmen yeni sezonda hangi kanalda?

Rıdvan Dilmen kararını verdi!

Türkiye'nin başarılı futbol yorumcularından olan Rıdvan Dilmen'in, Güntekin Onay'ın NTV Spor'dan ayrılmasının ardından hangi kanalda devam edeceği merakla bekleniyordu. Bir video yayınlayan Rıdvan Dilmen, yeni sezonda da NTV Spor'da olacağını açıkladı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 23:20:56 Güncelleme: 23:49:41

Güntekin Onay ile yıllardır %100 Futbol programında yer alan Rıdvan Dilmen'in, Onay'ın beIN Sports'a geçişinin ardından hangi kanalda devam edeceği merak konusuydu.

Rıdvan Dilmen bu merak için açıklama yaptığı bir video yayınladı. işte o sözler;

"NTV Spor yorumcusu olarak 12. yılımı geçirdim. Allah izin verirse bu ailede ömrümüz yettiğinde ekranlarda birlikte olacağız. 12 yıl boyunca çok güzel şeyler paylaştığımız çok başarılı kardeşim Günetkin Onay'a da beIN Sports'da başarılar diliyorum. %100 futbolda önümüzdeki sezon görüşmek üzere..."

  • RIDVAN DİLMEN
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER