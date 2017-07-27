Rıdvan Dilmen yeni sezonda hangi kanalda?

Güntekin Onay ile yıllardır %100 Futbol programında yer alan Rıdvan Dilmen'in, Onay'ın beIN Sports'a geçişinin ardından hangi kanalda devam edeceği merak konusuydu.

Rıdvan Dilmen bu merak için açıklama yaptığı bir video yayınladı. işte o sözler;

"NTV Spor yorumcusu olarak 12. yılımı geçirdim. Allah izin verirse bu ailede ömrümüz yettiğinde ekranlarda birlikte olacağız. 12 yıl boyunca çok güzel şeyler paylaştığımız çok başarılı kardeşim Günetkin Onay'a da beIN Sports'da başarılar diliyorum. %100 futbolda önümüzdeki sezon görüşmek üzere..."

RIDVAN DİLMEN