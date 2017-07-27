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Mert Günok
FUTBOL

Galatasaray ile ismi anılan Mert Günok, Başakşehir'e transfer oluyor

Bursaspor'dan ayrılan Mert Günok, Başakşehir'le anlaştı

Galatasaray'la sözleşme imzalamak için Bursaspor'dan ayrıldığı söylenen Mert Günok, Başakşehir'e gidiyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 23:51:15 Güncelleme: 23:55:17

Bursaspor'dan ayrılan Mert Günok, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir'le imza aşamasına geldi.

BeIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'la sözleşme imzalaması beklenen milli kaleci, Başakşehir'le anlaştı.

Mert'in bu kararında, yedek kalmak istememesinin payının büyük olduğu belirtiliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın arkasında beklemek istemeyen Mert, oynama şansının daha yüksek olduğu Başakşehir'i tercih etti.

Mert, geçen sezon Bursaspor formasıyla Süper Lig'de hiç maça çıkamamıştı.

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