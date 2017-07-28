Fatih Terim Galatasaray'a mı geliyor - Fatih Terim'de son durum

Galatasaray'da Fatih Terim sesleri giderek yükseliyor... Östersunds’a elendikten sonra teknik direktör İgor Tudor’un gönderilmesi için başkan Dursun Özbek’le görüşen bazı yöneticiler, Fatih Terim’in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini bırakmasının ardından baskılarını iyice arttırdı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ilk etapta geçtiğimiz gün yapılan yönetim kurulu toplantısında Lucescu formülünü masaya koyan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Terim’in istifası sonrası karar değiştirdikleri ortaya çıktı.

Futbol takımını ayağa kaldıracak tek ismin Fatih Terim olduğu düşüncesinde birleşen idarecilerin, başkan Dursun Özbek’e de mayıs ayında yapılacak seçimi hatırlatıp “Tudor’la bu işin gitmeyeceği ortada. Eğer Fatih Terim’i göreve getirirsek bu kritik süreci en az hasarla atlatırız. Camia mali başarıdan çok sportif başarı istiyor. Mayıs ayında seçim var. Terim gelirse takım toparlanır, seçimi de kazanabiliriz” sözleriyle Başkan’ı ikna etmeye çalıştıkları bildirildi.

‘TEPKİLERİ BASTIRMIŞ OLURUZ’

Transferlere rağmen Avrupa’dan elendikleri ve Sneijder’ı gönderdikleri için taraftarı tamamen karşılarına aldıklarını belirten kurmaylar, Terim’i göreve getirerek tepkileri de dindireceklerini düşünüyor. Başkan Özbek’e bu düşüncelerini de ileten yöneticilerin, “Taraftara geçmişi unutturabilmemiz için Terim’i göreve getirmeliyiz” dedikleri ifade edildi.

İlk etapta Lucescu’ya sıcak bakan başkan Özbek’in bu gelişme üzerine kafası karıştı. Özbek’in, Terim’le yapılacak görüşmelerde sorun çıkması halinde Luce seçeneğini değerlendirmeye alması bekleniyor.

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