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FUTBOL

Dursun Özbek'e rakip çıktı

28 Temmuz 2017 Cuma, 10:04:48

  • 1 Dursun Özbek'e rakip çıktı
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    Galatasaray'da kazan kaynamaya başladı. 

  • 2 Dursun Özbek'e rakip çıktı
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    Fanatik'in haberine göre; Bu doğrultuda 2018 yılının Mayıs ayında yapılacak seçim için kongre kazanları kaynamaya başladı. 

  • 3 Dursun Özbek'e rakip çıktı
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    Dursun Özbek’e muhalif olan kesimin planı, eski başkanlardan Mehmet Cansun’un önderliğinde toplanarak güçlü bir hareket oluşturmak. 

  • 4 Dursun Özbek'e rakip çıktı
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    Bu birleşmeye ilk etapta Mehmet Cansun’dan olumlu geriş dönüş alındığı, hatta efsane başkan Faruk Süren’in de destek verdiği iddia ediliyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Dursun Özbek'e rakip çıktı
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    Muhalif grubun bir sonraki planı, Duygun Yarsuvat’ın da tam desteğini alarak, Özbek’in karşısına güçlü bir oy potansiyeliyle çıkarak yönetimi değiştirmek.

     

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