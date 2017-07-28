Fenerbahçe'de Kjaer Sevilla'ya transfer oluyor

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor... 2015-2016 sezonunun başında 7 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lille’den gelen Simon Kjaer, 2 sezon boyunca Kanarya’nın en başarılı ismi olarak dikkat çekmişti.

Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Danimarkalı stoper, bir süredir görüşme halinde olduğu Sevilla ile her konuda anlaşma sağladı. İlk olarak Kjaer için 8 milyon Euro öneren İspanyol ekibinin bu teklifi reddedilmişti...

Ancak Adil Rami’nin yerine deneyimli bir isim arayan Sevilla, Kanarya’nın kapısını ikinci kez çaldı ve rakamı 10 milyon Euro’ya yükseltti...





TRANSFERLERE KAYNAK ÇIKTI

Finansal Fair-Play nedeniyle oyuncu satmadan takviye yapamayan Sarı-Lacivertliler’in bu teklifi kabul ettiği ifade edildi... Simon Kjaer’in, transfer resmileştikten sonra bu hafta içerisinde takım arkadaşlarına veda edeceği belirtildi.

Mali yetersizlik nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetiminin Danimarkalı’dan gelecek parayı forvet ve orta saha transferleri için kullanacağı öğrenildi. İspanyol ekibinin 10 milyon Euro’yu göndermesinin ardından Sarı-Lacivertliler’in hedeflenen transferleri noktalaması bekleniyor.

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