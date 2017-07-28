Beşiktaş'ta Soldado sesleri

Beşiktaş, liglerin başlamasına iki hafta kalmasına karşın henüz yeni golcüsünü bulamadı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre siyah beyazlıların listesine son giren isim Roberto Soldado oldu.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki golcü için Villarreal'e 4 milyon euro teklif edeceği oyuncuyu da 4 milyon euro'luk iki yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Soldado, ligde çıktığı 10 maçta 4 gol atıp 3 de asist vermişti.

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