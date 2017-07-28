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Roberto Soldado
FUTBOL

Beşiktaş'ta Soldado sesleri

Beşiktaş Villarreal'in golcüsü Soldado'yu listesine aldı

Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim Villarreal'in yıldızı Roberto Soldado

28 Temmuz 2017 Cuma, 10:36:09 Güncelleme: 10:42:11

Beşiktaş, liglerin başlamasına iki hafta kalmasına karşın henüz yeni golcüsünü bulamadı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre siyah beyazlıların listesine son giren isim Roberto Soldado oldu.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki golcü için Villarreal'e 4 milyon euro teklif edeceği oyuncuyu da 4 milyon euro'luk iki yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Soldado, ligde çıktığı 10 maçta 4 gol atıp 3 de asist vermişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 44 dakika önce
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