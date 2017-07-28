Süper Lig'de artık 21 kişilik kadrolarla oynanacak

Spor Toto Süper Lig 2017/2018 sezonu öncesi Kulüpler Birliği olağan toplantısı yapıldı. Toplantının ardından başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
Gümüşdağ, Süper Lig maçlarında 18 yerine 21 kişilik kadrolarla oynanması konusunda karar aldıklarını, TFF Başkanı Demirören'in de buna onay verdiğini belirtti. Takımlar mücadele sırasında 5 oyuncu ve performans antrenörü ile ısınabilecek.
Video Hakem Uygulaması'nın 2018 Ocak'ta başlanacağı açıklandı.
Ayrıca Gümüşdağ, 10 Ağustos'ta yapılacak Kulüpler Birliği başkanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu. Bundan sonra sözü alan Dursun Özbek, 17 kulüp olarak Gümüşdağ'ın tekrar başkan olmasını istediklerini söyleyip Gümüşdağ'ın sözlerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.
Ayrıntılar birazdan...
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Misafir 11 dakika öncesezon ortasında video hakem olmaz .. ya başta olur yada gelecek sezon balında olur.. her işimiz gibi bu da yarım00
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Misafir 15 dakika önceGümüşdağ aday olmayacak çünkü bir sonraki misyonu İBB Başkanlığı.00
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Misafir 21 dakika önceiyi olmuş bence00