Süper Lig'de artık 21 kişilik kadrolarla oynanacak

Spor Toto Süper Lig 2017/2018 sezonu öncesi Kulüpler Birliği olağan toplantısı yapıldı. Toplantının ardından başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, Süper Lig maçlarında 18 yerine 21 kişilik kadrolarla oynanması konusunda karar aldıklarını, TFF Başkanı Demirören'in de buna onay verdiğini belirtti. Takımlar mücadele sırasında 5 oyuncu ve performans antrenörü ile ısınabilecek.

Video Hakem Uygulaması'nın 2018 Ocak'ta başlanacağı açıklandı.

Ayrıca Gümüşdağ, 10 Ağustos'ta yapılacak Kulüpler Birliği başkanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu. Bundan sonra sözü alan Dursun Özbek, 17 kulüp olarak Gümüşdağ'ın tekrar başkan olmasını istediklerini söyleyip Gümüşdağ'ın sözlerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

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