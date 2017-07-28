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Jeremain Lens
FUTBOL

Sunderland'ten Beşiktaş'a Lens cevabı

Beşiktaş'ın Jeremain Lens için Sunderland'e yaptığı teklif kabul görmedi

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:57:43 Güncelleme: 16:07:28

Beşiktaş'a Lens için transfer cevabı! Sunderland, Beşiktaş'ın Jeremain Lens için yaptığı teklifi reddetti.

Sky Sports'un haberine göre, Jeremain Lens'i satmaya sıcak bakan Sunderland, beklentilerinin çok altında bir teklif alması nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.

Beşiktaş'ın, Jeremain Lens'i kiralamak için Sunderland'e 1 yıllık, 1,5 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedilirken, Hollandalı futbolcuya da yıllık 2.5 milyon euro ödemeyi planladığı belirtiliyor. (Sporx)

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