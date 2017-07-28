Sunderland'ten Beşiktaş'a Lens cevabı

Beşiktaş'a Lens için transfer cevabı! Sunderland, Beşiktaş'ın Jeremain Lens için yaptığı teklifi reddetti.

Sky Sports'un haberine göre, Jeremain Lens'i satmaya sıcak bakan Sunderland, beklentilerinin çok altında bir teklif alması nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.

Beşiktaş'ın, Jeremain Lens'i kiralamak için Sunderland'e 1 yıllık, 1,5 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedilirken, Hollandalı futbolcuya da yıllık 2.5 milyon euro ödemeyi planladığı belirtiliyor. (Sporx)