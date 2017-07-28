Been'in APOEL kariyeri kısa sürdü

Fenerbahçe'de geçen sezon görev alan Mario Been, Güney Kıbrıs ekibi APOEL'de sadece 3 maça çıkabildi! Geçtiğimiz sezon Dick Advocaat'ın yardımcılığını üstlenen Hollandalı teknik adam, 3 maç sonunda APOEL ile yollarını ayırdı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Gheorge Hagi'nin takımı Viitorul'a 1-0 yenilen APEOL'de yönetim, yenilginin ardından Mario Been'in görevine son verdi. Kıbrıs ekibi aynı zamanda Been'in yardımcılarını da görevinden aldı.

3. MAÇTA İLK YENİLGİ SONRASI...

Mario Been, APEOL'in başında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lüksemburg takımı F91 Dudelange'yi iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş ve son olarak Viitorul'a 1-0 yenilmişti. (Sporx)