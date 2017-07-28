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FUTBOL

Pepe'den Atınç'a geçmiş olsun mesajı

Pepe, sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan Atınç Nukan'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:10:20 Güncelleme: 17:18:43

Antrenmanda sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak Beşiktaşlı oyuncu Atınç Nukan'a takım arkadaşı yeni transfer Pepe, geçmiş olsun mesajı yolladı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Portekizli oyuncu Pepe, sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan Atınç Nukan'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı. 6 ay forma giyemeyecek olan genç oyuncunun fotoğrafını paylaşan Pepe, "En yakın zamanda iyileşmen dileğiyle. Güçlü dur arkadaşım" notunu ekledi.

 

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