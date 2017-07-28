Simon Kjaer, Sevilla'ya transfer oldu | Simon Kjaer kimdir?

beIN Sport'un haberine göre; Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti; Danimarkalı stoper Simon Kjaer, İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer oldu.

2015-2016 sezonunun başında 7 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lille’den gelen Simon Kjaer, 2 sezon boyunca Kanarya’nın en başarılı ismi olarak dikkat çekmişti. Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Danimarkalı stoper, bir süredir görüşme halinde olduğu Sevilla'ya transfer oldu.

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Mali yetersizlik nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı’dan gelecek parayı forvet ve orta saha transferleri için kullanacak. Öte yandan Kjaer, Fenerbahçe'nin UEFA Avruap Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

SIMON KJAER KİMDİR?

Tam adı: Simon Thorup Kjaer

Doğum tarihi: 26 Mart 1989

Yaş: 28

Boy: 1,89 m

Uyruğu: Danimarka

Milli takım maç sayısı: 58

Mevki: Savunma - stoper

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 31.05.2019

Güncel piyasa değeri: 11 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe

Son sezon istatistikleri: 43 maç 3 gol 1 asist 4 sarı kart 1 kırmızı kart

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