Simon Kjaer, Sevilla'ya transfer oldu | Simon Kjaer kimdir?

beIN Sport'un haberine göre; Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti; Danimarkalı stoper Simon Kjaer, İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer oldu.
2015-2016 sezonunun başında 7 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lille’den gelen Simon Kjaer, 2 sezon boyunca Kanarya’nın en başarılı ismi olarak dikkat çekmişti. Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Danimarkalı stoper, bir süredir görüşme halinde olduğu Sevilla'ya transfer oldu.
TRANSFERLERE KAYNAK ÇIKTI
Mali yetersizlik nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı’dan gelecek parayı forvet ve orta saha transferleri için kullanacak. Öte yandan Kjaer, Fenerbahçe'nin UEFA Avruap Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.
SIMON KJAER KİMDİR?
Tam adı: Simon Thorup Kjaer
Doğum tarihi: 26 Mart 1989
Yaş: 28
Boy: 1,89 m
Uyruğu: Danimarka
Milli takım maç sayısı: 58
Mevki: Savunma - stoper
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 31.05.2019
Güncel piyasa değeri: 11 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe
Son sezon istatistikleri: 43 maç 3 gol 1 asist 4 sarı kart 1 kırmızı kart
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Misafir 6 dakika önceYanlis oldu gitmesi insallah aramayiz yerini00
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Misafir 10 dakika öncestar gitti00
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Misafir 21 dakika öncelens etoyu ve sosa yi alin hemen00