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Rüştü Reçber, Fatih Terim
FUTBOL

Rüştü Reçber, Fatih Terim hakkında suç duyurusunda bulundu

Rüştü Reçber, geçen günlerde tartışma yaşadıkları Fatih Terim hakkında suç duyurusunda bulundu

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:37:29 Güncelleme: 00:43:42

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Rüştü Reçber için açtığı manevi tazminat davasının ardından kendilerinin de savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre Reçber'in avukatı Nail Gönenli, tehdit, hakaret ve şantaj içerikli e-maillerinden dolayı manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Gönenli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, şantaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal edilmesinden dolayı manevi tazminat davası açtık."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    3 kuruşluk davayı fatih terim açmış bu davayı fatih terim kazanırsa rüştü reçber ona 3 kuruş ödieyecek doğru anladıysam ee demekki 3 kuruşluk adam olmuş olmuyormu davayı açan
  • Misafir 25 dakika önce
    rüştü , adam seni takıma almadı diye onun bunun maşası oluyorsun, hakikaten sen bu kadar güzel cümle kurmayı nerden öğrendin ???
  • Misafir 26 dakika önce
    Terim sen kimsin tehdit ediyorsun insanları, sporcusun ama ahlaklı olduğun tartışılır, seviyesiz...
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