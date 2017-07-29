Rüştü Reçber, Fatih Terim hakkında suç duyurusunda bulundu

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Rüştü Reçber için açtığı manevi tazminat davasının ardından kendilerinin de savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre Reçber'in avukatı Nail Gönenli, tehdit, hakaret ve şantaj içerikli e-maillerinden dolayı manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Gönenli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, şantaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal edilmesinden dolayı manevi tazminat davası açtık."

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