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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri | Lucescu, Galatasaray'a salı günü cevap veriyor

Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu için tarih verdi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:14:06

  • 1 Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu için tarih verdi
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    Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmesinin detaylarını Habertürk'e anlattı.

  • 2 Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu için tarih verdi
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Mircea Lucescu, salı gününe kadar kararını verecek.

  • 3 Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu için tarih verdi
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    Bir yandan Fatih Terim seçeneğini gündeme alan, diğer taraftan da açığa düşmemek için Mircea Lucescu’yla görüşmelere başlayan Galatasaray’a, Rumen hocadan sevindirici haberler geldi.

  • 4 Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu için tarih verdi
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    Romanya’ya giderek Tudor’un üstünde ‘genel direktör’ olarak Mircea Lucescu’ya teklif götüren yönetici Can Topsakal, HABERTÜRK’e konuştu.

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  • 5 Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu için tarih verdi
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    Rumen teknik adamın bu göreve oldukça sıcak baktığını belirten Topsakal, “Görüşmemiz çok olumlu geçti. Teklifimizden mutlu oldu. Lucescu, ‘Seve seve gelirim ama önce takımı inceleyip ona göre karar vermek istiyorum. Bana birkaç gün süre verin’ dedi. Takımla ilgili detaylı bilgi istedi. Kabul edeceğini sanıyorum. Salı gününe kadar kararını vermesini bekliyoruz” ifadelerini kulandı.

     

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