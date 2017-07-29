FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri | Lucescu, Galatasaray'a salı günü cevap veriyor
Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu için tarih verdi
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:14:06 | Güncelleme: 04:59:33
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Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmesinin detaylarını Habertürk'e anlattı.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Mircea Lucescu, salı gününe kadar kararını verecek.
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Bir yandan Fatih Terim seçeneğini gündeme alan, diğer taraftan da açığa düşmemek için Mircea Lucescu’yla görüşmelere başlayan Galatasaray’a, Rumen hocadan sevindirici haberler geldi.
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Romanya’ya giderek Tudor’un üstünde ‘genel direktör’ olarak Mircea Lucescu’ya teklif götüren yönetici Can Topsakal, HABERTÜRK’e konuştu.
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Rumen teknik adamın bu göreve oldukça sıcak baktığını belirten Topsakal, “Görüşmemiz çok olumlu geçti. Teklifimizden mutlu oldu. Lucescu, ‘Seve seve gelirim ama önce takımı inceleyip ona göre karar vermek istiyorum. Bana birkaç gün süre verin’ dedi. Takımla ilgili detaylı bilgi istedi. Kabul edeceğini sanıyorum. Salı gününe kadar kararını vermesini bekliyoruz” ifadelerini kulandı.
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"TUDOR'UN İTİRAZI YOK"
Lucescu’nun futbolda üst akıl olarak göreve getirileceğini tekrarlayan Topsakal, teknik direktör İgor Tudor’un konuyla ilgili herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığını söyledi.
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Hırvat çalıştırıcıdan Lucescu konusunda fikir aldıklarını da belirten Sarı-Kırmızılı yönetici, “Tudor olumlu bakıyor. Herhangi bir itirazı olmadı” diye konuştu. Can Topsakal, Fatih Terim konusunda yaşanan gelişmelerden ise kendisinin haberi olmadığını sözlerine ekledi.
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FELLAINI İDDİASI!
Transferde gaza basan ve kadrosuna bir de merkez orta saha oyuncusu katmak isteyen Galatasaray için dün gece flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
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Sarı-Kırmızılılar’ın, İngiliz devi Manchester United’da forma giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.
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Öte yandan Cimbom, Badou Ndiaye konusunda da Osmanlıspor’la görüşmelerini sürdürüyor.
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FERNANDO VE FEGHOULI ASLAN OLDU!
Galatasaray uzun süredir görüştüğü Brezilyalı ön libero Fernando ile Cezayirli sağ açık Feghouli’yi kadrosuna kattı.
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En geç pazartesi gününe kadar İstanbul’a gelecek olan iki yıldız, daha sonra Avusturya kampına katılacaklar.
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Avrupa’da yaşadığı ‘Östersunds faciası’nın ardından oluşan taraftar tepkisini azaltmak için transfere hız veren Galatasaray, uzun süredir görüştüğü iki yıldızın işini bitirdi.
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Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devi Manchester City’nin Brezilyalı ön liberosu Fernando ile Slaven Bilic’in takımı West Ham’dan Cezayirli sağ açık Sofiane Feghouli’yi renklerine bağladı.
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Böylece Cimbom; Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano’dan sonra Fernando ile Feghouli’yi de alarak bu sezonki 6. transferini gerçekleştirdi.
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Takımının Almanya kampından ayrılan ve eşyalarını toplamak için Fransa’ya giden Feghouli’nin yarın veya pazartesi, Melo’nun boşluğunu doldurması planlanan Fernando’nun da en geç pazartesi günü İstanbul’a geleceği kaydedildi.
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Her iki isim de sağlık kontrolleri ve resmi imzanın ardından Galatasaray’ın Avusturya kampına dahil olacaklar.
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BONSERVİSLERİNİN TOPLAMI 9.75 MİLYON EURO
Fernando ve Feghouli transferlerinde kesenin ağzını ardına kadar açan Aslan’ın kasasından adeta servet çıkacak.
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Özbek yönetimi, kaptan Selçuk İnan’ın orta sahadaki partneri olarak düşünülen 30 yaşındaki Sambacı için M.City’ye 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli, oyuncunun kendisine de 3 yıl için 9 milyon Euro verecek.
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Cezayirli yıldız konusunda ise West Ham’la 4.5 milyon Euro’ya el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, 3+1 yıllığına anlaştığı 28 yaşındaki futbolcuya sezon başına 3.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.
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BELHANDA YERİNE SNEIJDER!
Geçen sezon Dinamo Kiev’den Belhanda’yı kiralayan Nice’in, Faslı yıldızın boşluğunu Sneijder’la ayrılmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
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Fransız ekibinin, Sneijder’ın menajeri Guido Albers’le görüşmelere başladığı öğrenildi.
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Daha önce Sampdoria’yla pazarlık masasına oturan Albers, anlaşma sağlayamamıştı.