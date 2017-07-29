Fenerbahçeli taraftarlardan formalara büyük ilgi

Aykut Kocaman’ın göreve gelişi ve yapılan takviyelerin ardından camia yeniden havaya girerken, taraftar da yeni sezonu iple çekiyor... Gazete Habertürk'ün haberine göre, kombine satışlarında geçen sezona oranla ciddi bir artış gözlenirken, forma satışları da gayet iyi gidiyor... Kulübün en zor zamanlarında Fenerium’dan rekor alışverişler yapan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan mağazaları bir an olsun boş bırakmıyor. Yaklaşık 20 gün önce vitrinlerdeki yerlerini alan formalara taraftarların büyük ilgi gösterdiği öğrenilirken, bu süreçte toplam 45 binin üzerinde forma satışı yapıldığı belirtildi.



YEŞİL FORMA DA BEĞENİ TOPLADI

Taraftarın en çok ilgisini çeken tasarım ise sarı formalar... Uzun yıllardır özlemle beklenen yakası beyaz, düz sarı renkteki forma, beğeni toplarken, bu üründen şu ana kadar 25 binin üzerinde satış yapıldı. Taraftarın bu ilgisi böyle devam ederse tıpkı basketbolda olduğu gibi futbolda da tribünlere sarı renk hakim olabilir... 103 golle şampiyon olunan 1988-1989 sezonunun çubuklu formasından esintiler görülen ‘çubuklu’ forma 10 bin, Fenerbahçe’nin logosundaki palamut dalından ilham alınarak tasarlanan yeşil renkteki formada ise satış rakamları şimdiden 10 binin üzerine çıktı...

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