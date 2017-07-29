Melo Palmeiras'tan ayrıldı!

Brezilyalı yıldız Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile yollarını ayırdı.
34 yaşındaki futbolcu kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Melo geçtiğimiz Nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçta rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.
Galatasaray'dan Inter'e transfer olan oradan da ülkesi Brezilya'ya dönen Melo, Palmeiras'ta bu sezon 19 maçta forma giymişti.
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YORUMLAR 10
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Misafir 29 dakika önceO zaman deseneze melo Galatasaray'da00
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Misafir 37 dakika önceçok yüz vermeye gelmez yapanci futbolcu ya00
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Misafir 42 dakika önceCimbom ne demek bilen var mı00